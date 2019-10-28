民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市政府教育局、中華民國全國家長協會今天共同舉辦「台中市校園品格標語聯合揭牌」強調禮義廉恥重要性，台中在地國中小、高中等50多間學校合力推廣，將同步把「禮義廉恥」掛回校園，找回「失落的品德教育。」

市長盧秀燕帶領教育局團隊與各家長協會共同揭牌標語「禮義廉恥」，宣誓台中市全面推動品格教育校園扎根。

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盧秀燕表示，社會快速變遷、人際關係越趨複雜，品格教育就越顯重要，但是與其擔心，不如大家結合力量共同推動教育工程，她身為家長、市長責無旁貸，更要作為精神指標與所有的家長、教師一同發起，品格是漫長且艱鉅但最重要的教育工程，不能心急、要堅持，秉持耐力、毅力持續推動下去！

中華民國全國家長協會理事長陳彥志致詞表示「品格教育是國家希望工程的根基，是每個家長心底最看重的一塊」。高雄市家長協會理事長洪志和也致詞表示，「高雄台中一家人，齊心協力推動品格教育」。

失去雙臂的「生命鬥士」楊恩典特別從高雄趕來，無償提供她寫的「禮義廉恥」送給台中市政府。

台中市各級學校家長會與校方共同合作的活動，以實際行動推翻19年前「教改」埋下的錯誤。

立委沈智慧表示，民進黨政府以「教育改革」的名義，把各級學校的共同校訓「禮義廉恥」悄悄下架、偷偷收起。沈智慧說，民進黨不支持四維八德品格教育，已經普遍被為人父母者認為，「就是台灣社會風氣敗壞的始作俑者」。