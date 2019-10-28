君鴻酒店員工控訴遭欠資遣費 勞工局允助盡快發放
2019-10-28 13:24
聯合報 記者蔡孟妤
／高雄即時報導
高雄君鴻酒店歇業後，數10名員工今天在民進黨高市議員林智鴻陪同下，出面控訴董事長張慶輝積欠458名勞工資遣費及預告工資逾5000萬元，促資方出面處理。勞工局允全力協助，依法審查後，預估最快11月中旬可發放資遣費。
君鴻酒店位處高雄地標85大樓，員工代表宋先生說，今年7月5日內部召開員工大會，無預警宣布隔天後不再營業，前董座張慶輝原本承諾，7月8日參與法院拍賣款分配後，8月6日會撥款給員工。
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宋宗龍說，員工8月6日拿到當月薪資及未休假及特休折算的錢，至於積欠4000多萬元的資遺遣費及1000多萬元預告工資則置之不理。
員工代表說，許多員工都在君鴻服務1、20多年，如今工作、生活陷入困境，希望市長韓國瑜能幫忙討公道。林智鴻則促韓國瑜暫停競選銷假回市府處理君鴻案。張慶輝則拒絕受訪。
高雄市政府表示，勞工局持續掌握該案進度，尤其韓國瑜在君鴻無預警歇業後，接獲來自多方的陳情，也多次指示優先維護與照顧勞工權益，勞工局不敢絲毫懈怠。
勞工局表示，事件發生之後，勞工局盡最大努力維護員工權益，在高雄市勞工局及勞動部努力下，君鴻酒店負責人張慶輝已經被限制出境。
勞工局指出，目前君鴻員工的工資及舊制退休金已協助發放完畢，資遣費也協助調解成立，勞工已取得債權證明，10月中旬向勞保局申請積欠工資墊償基金墊償，依法審查後也會盡快發放資遣費，預估最快11月中旬可發放資遣費。
至於預告工資雖不在墊償範圍內，勞工局表示，已協助勞工調解成立，資方屆期未付，目前已向法院取得確定債權證明，已於約一周前送法院參與分配。
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