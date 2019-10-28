親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／張國煒親駕回台！ 星宇航空首架飛機降落桃機

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

君鴻酒店員工控訴遭欠資遣費 勞工局允助盡快發放

2019-10-28 13:24聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄君鴻酒店歇業後，數10名員工今天在民進黨高市議員林智鴻陪同下，出面控訴董事長張慶輝積欠458名勞工資遣費及預告工資逾5000萬元，促資方出面處理。勞工局允全力協助，依法審查後，預估最快11月中旬可發放資遣費。

君鴻酒店位處高雄地標85大樓，員工代表宋先生說，今年7月5日內部召開員工大會，無預警宣布隔天後不再營業，前董座張慶輝原本承諾，7月8日參與法院拍賣款分配後，8月6日會撥款給員工。

宋宗龍說，員工8月6日拿到當月薪資及未休假及特休折算的錢，至於積欠4000多萬元的資遺遣費及1000多萬元預告工資則置之不理。

員工代表說，許多員工都在君鴻服務1、20多年，如今工作、生活陷入困境，希望市長韓國瑜能幫忙討公道。林智鴻則促韓國瑜暫停競選銷假回市府處理君鴻案。張慶輝則拒絕受訪。

高雄市政府表示，勞工局持續掌握該案進度，尤其韓國瑜在君鴻無預警歇業後，接獲來自多方的陳情，也多次指示優先維護與照顧勞工權益，勞工局不敢絲毫懈怠。

勞工局表示，事件發生之後，勞工局盡最大努力維護員工權益，在高雄市勞工局及勞動部努力下，君鴻酒店負責人張慶輝已經被限制出境。

勞工局指出，目前君鴻員工的工資及舊制退休金已協助發放完畢，資遣費也協助調解成立，勞工已取得債權證明，10月中旬向勞保局申請積欠工資墊償基金墊償，依法審查後也會盡快發放資遣費，預估最快11月中旬可發放資遣費。

至於預告工資雖不在墊償範圍內，勞工局表示，已協助勞工調解成立，資方屆期未付，目前已向法院取得確定債權證明，已於約一周前送法院參與分配。

高雄君鴻酒店歇業後，數10名員工今天在民進黨高市議員林智鴻陪同下，出面控訴董事長...
高雄君鴻酒店歇業後，數10名員工今天在民進黨高市議員林智鴻陪同下，出面控訴董事長張慶輝積欠458名勞工資遣費及預告工資逾5000萬元。記者蔡孟妤／攝影
分享
高雄君鴻酒店歇業後，數10名員工今天在民進黨高市議員林智鴻陪同下，出面控訴董事長...
高雄君鴻酒店歇業後，數10名員工今天在民進黨高市議員林智鴻陪同下，出面控訴董事長張慶輝積欠458名勞工資遣費及預告工資逾5000萬元。記者蔡孟妤／攝影
分享

韓國瑜

相關新聞

高雄市議會舊址閒置 葉匡時：應活化再利用

2019-10-28 13:13

大林蒲遷村案進度不透明 陳麗娜：應建公開資訊平台

2019-10-28 12:38

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

原鄉美聲相伴 卡列拉斯屏東開唱

2019-10-27 23:07

帶活力進小林 大田社區獲卓越獎

2019-10-27 23:02

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

10月最後一周 高雄就業市場開缺300人

2019-10-27 22:59

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

假日上圖書館品嘗巧克力 可可豆講座好療育

2019-10-27 12:58

藝術治療開箱文 讓兒科癌症病房變遊戲場

2019-10-27 10:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題

2019-10-27 15:30

培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20

憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

影／東海岸造林鼠患危害苗木 林管處設棲架猛禽助滅鼠

2019-10-27 16:49

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

日月潭環湖馬拉松今開跑 選手用雙腳做公益

2019-10-27 15:33

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top