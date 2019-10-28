親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

大林蒲遷村案進度不透明 陳麗娜：應建公開資訊平台

2019-10-28 12:38聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議員陳麗娜今天在議會工務部門質詢時說，行政院雖核定大林蒲遷村案589億元，但是目前為止看不到中央編列什麼預算，高雄市政府要跟中央協調，最好建立一個機制或平台，告知大林蒲人遷村作業的進度。

陳麗娜表示，行政院核定經濟部提的材料循環產業園區計畫1047億元，其中有589億元要辦理大林蒲遷村案，可是日前經濟部說地方的意見不一致，還有部分居民不同意遷村，所以相關細節還要再溝通，另外，到目前也看不到中央編列預算，這些都讓居民對中央辦理遷村案真正的意向有所質疑。

她促高雄市政府與經濟部協調，務必將大林蒲遷村案公開化、透明化，要有平台讓地方人士了解整個遷村進度、預算編列情形。

經濟部辦理大林蒲遷村案，希望達到的效益，包括解決大林蒲居民長期被石化廠包圍的環境汙染問題、取得循環經濟產業園區用地、延伸國7和擴大高雄自由貿易港區。

大林蒲遷村案進度為何，議員盼中央和地方建立資訊公開平台。圖／聯合報資料照
大林蒲遷村案進度為何，議員盼中央和地方建立資訊公開平台。圖／聯合報資料照
分享

相關新聞

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

原鄉美聲相伴 卡列拉斯屏東開唱

2019-10-27 23:07

帶活力進小林 大田社區獲卓越獎

2019-10-27 23:02

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

10月最後一周 高雄就業市場開缺300人

2019-10-27 22:59

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

假日上圖書館品嘗巧克力 可可豆講座好療育

2019-10-27 12:58

藝術治療開箱文 讓兒科癌症病房變遊戲場

2019-10-27 10:31

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top