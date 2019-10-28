大林蒲遷村案進度不透明 陳麗娜：應建公開資訊平台

2019-10-28 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市議員陳麗娜今天在議會工務部門質詢時說，行政院雖核定大林蒲遷村案589億元，但是目前為止看不到中央編列什麼預算，高雄市政府要跟中央協調，最好建立一個機制或平台，告知大林蒲人遷村作業的進度。

陳麗娜表示，行政院核定經濟部提的材料循環產業園區計畫1047億元，其中有589億元要辦理大林蒲遷村案，可是日前經濟部說地方的意見不一致，還有部分居民不同意遷村，所以相關細節還要再溝通，另外，到目前也看不到中央編列預算，這些都讓居民對中央辦理遷村案真正的意向有所質疑。

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她促高雄市政府與經濟部協調，務必將大林蒲遷村案公開化、透明化，要有平台讓地方人士了解整個遷村進度、預算編列情形。