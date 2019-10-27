10月最後一周 高雄就業市場開缺300人
2019-10-27 22:59
聯合報 記者蔡容喬
／即時報導
高雄市10月最後一周仍有2場徵才活動，共10家廠商、釋出300個以上職缺，包括照服員、製造業操作工、日商外食連鎖公司等多個職缺，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity），或電洽07-733-0823轉408。
勞工局表示，10月29日（周二）下午2點30分到4點在鹽埕社福中心（高雄市鹽埕區大仁路179號4樓，07-5509848），高雄市佳馨居家長照機構徵照服員5人，堉恩居家長照機構徵照服員5人，台灣恩智浦半導體徵操作工150人，台灣北澤公司徵操作工29人，尚侑紙業徵操作工9人，長華科技徵操作工35人，台灣善商公司SUKIYA徵儲備幹部10人、SUKIYA區域限定社員20人、SUKIYA全職內外場人員10人。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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30日（周三）下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），恩澤精密科技徵操作工9人，成大精機工業公司徵操作工15人，山上企業行徵操作工9人。
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