提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集
2019-10-27 22:59
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
高雄市環保局今在高雄大遠百1樓廣場舉辦「循環再生、資源永續」資源回收二手家具拍賣、跳蚤市集、回收兌換、環保DIY和資收闖關活動，吸引民眾攜家帶眷前來挖寶，也有不少人參加闖關遊戲，讓二手家具家找到新主人，也將環境教育深入學童及市民生活。
環保局表示，民眾平時汰換的廢棄家具，由該局清潔隊清運後，將堪用、堪修者，送往修繕廠，經廠內師傅巧手修復，搖身一變成為煥然一新的再生家具。活動現場展售多樣修繕完的二手家具及腳踏車，讓不少小資族到場精挑細選，現場還有檜木家具拍賣，參與競標的張先生說「家具很物超所值！」
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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環保局此次也邀請資源回收個體業者以及學校單位出席，曾送本年度新增業者反光斗笠、反光背心等安全防護設備，提高他們執行資源回收工作時的安全性，並表揚「綠色校園-垃圾全分類零廢棄」績優學校單位，感謝他們在資源回收工作貢獻心力。
環保局也呼籲民眾建立正確的二手物循環再使用及資源回收的概念，包括少用一次性產品，重覆使用或自備環保杯（袋），逐漸改變拋棄型的消費型態，促成源頭減量。
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