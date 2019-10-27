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帶活力進小林 大田社區獲卓越獎

2019-10-27 23:02聯合報 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市甲仙大田社區關懷據點一周開放5天，長輩平日愛到社區上課，開心展示彩繪作品。...
高雄市甲仙大田社區關懷據點一周開放5天，長輩平日愛到社區上課，開心展示彩繪作品。 記者徐白櫻／攝影
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偏鄉人口老化、社區人力又不足，並非每個社區都有能力成立關懷據點照顧社區長輩。高雄市甲仙區大田社區長輩熱情又有朝氣，2年前開始與小林社區長輩「聯合上課」，將不老活力感染給曾經歷滅村之痛的小林社區。衛生福利部舉辦卓越社區選拔，大田社區獲「卓越獎」肯定，一個社區得獎、兩個社區都開心。

甲仙大田社區成立關懷據點照顧長輩12年，今年獲衛福部與農委會兩項大獎肯定，一項是衛生福利部金卓越社區選拔，大田榮獲「卓越獎」肯定，另項則是社區理事長張琪個人獲得農委會「農村領航獎」，兩個獎項都是全國性評比。

甲仙全區人口不到6千人，大田社區關懷據點成立以來，長輩可到據點上課與共食，長輩擅長演奏「竹仔鼓」，每月至少外出展演一次。理事長張琪說，小林社區人力有限，為擴散社區活力，去年起大田社區長輩每周「上山」一次，搭車前往更深山的小林社區與當地長輩交流，今年改由小林長輩下山，每周四到大田上課，兩社區長輩從陌生到熟悉。

大田社區鄰近甲仙鬧區，小林社區則在邊陲地帶，兩地距離十餘公里。老人家平日少有機會外出，自從聯合上課之後，小林長輩珍惜交流時間，每次上課總是滿心雀躍「足歡喜，又要去市區走走」。

另，「108年農村領航獎」評選結果揭曉，農委會在426名參賽者中選出30位得主，身兼大田社區理事長與里長身分的張琪入選，她與六龜寶來社區李婉玲同時獲獎，兩人皆在八八風災後陪伴災民走過復健道路，推動農村再生成果受肯定。

農委會八八風災偏鄉人口老化小林村農村再生

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