連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



偏鄉人口老化、社區人力又不足，並非每個社區都有能力成立關懷據點照顧社區長輩。高市甲仙區大田社區長輩熱情又有朝氣，2年前開始與小林社區長輩「聯合上課」，將這份活力感染至曾經歷滅村之痛的小林社區。衛生福利部舉辦卓越社區選拔，大田社區獲得「卓越獎」肯定，一個社區得獎、兩個社區開心。

甲仙大田社區成立關懷據點照顧長輩12年，今年獲衛福部與農委會兩項大獎肯定，一項是衛生福利部金卓越社區選拔，大田榮獲「卓越獎」肯定，另項則是社區理事長張琪個人獲得農委會「農村領航獎」，兩獎項都是全國性評比。

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甲仙全區人口不到6千人，大田社區關懷據點成立以來，長輩可到據點上課與共食，長輩擅長演奏「竹仔鼓」，每月至少外出展演一次。理事長張琪說，小林社區人力有限，為擴散社區活力，去年起大田社區長輩每周「上山」一次，搭車前往更深山的小林社區與當地長輩交流，今年改由小林長輩下山，每周四到大田上課，兩社區長輩從陌生到熟悉，日前小林夜祭，兩地長輩同台表演節目。

大田社區位處甲仙鬧區附近，小林社區則在邊陲地帶，兩地距離十幾公里。老人家平日少有機會外出，自從聯合上課之後，小林長輩珍惜每次交流時間，每次上課都會開心說「足歡喜，又要去市區走走」。