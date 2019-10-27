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高雄仁武採紅菱活動落幕 遊客期待明年再來捉泥鰍

2019-10-27 20:47聯合報 記者徐白櫻／即時報導

高雄市仁武區五和里附近曾經是菱角種植要地，現金僅剩零星種植面積，近日進入菱角採收季節，為讓鄉親重溫往日採收情境，仁武區五和社區今日再度舉辦「仁武悠遊埤塘～秋之紅菱饗宴」活動，眾多遊客下達埤塘捉泥鰍，無論大人或小孩都帶著滿身泥濘回家，不少人說，好好玩，希望明年可以再來捉泥鰍。

「仁武悠遊埤塘～秋之紅菱饗宴」活動連續舉辦19年不中斷，主要活動內容有捉泥鰍、採菱角與搭牛車遊埤塘等項目，中午則是著名的菱角饗宴，今年席開300桌，3600人齊聚於菱角埤塘邊享用美食。

仁武區公所指出，感謝台塑公司年年支持五和社區舉辦活動，捉泥鰍與搭乘牛車等活動都是舊時農村生活，難得有機會讓遊客重拾農村情懷，對現代人而言，這些活動項目都是新鮮又難得的體驗。

高市舉辦「仁武悠遊埤塘～秋之紅菱饗宴」活動，捉泥鰍是最受遊客歡迎的項目。圖／仁武...
高市舉辦「仁武悠遊埤塘～秋之紅菱饗宴」活動，捉泥鰍是最受遊客歡迎的項目。圖／仁武區公所提供
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高市舉辦「仁武悠遊埤塘～秋之紅菱饗宴」活動，家長陪著小朋友穿青蛙裝下水採菱角。圖...
高市舉辦「仁武悠遊埤塘～秋之紅菱饗宴」活動，家長陪著小朋友穿青蛙裝下水採菱角。圖／仁武區公所提供
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