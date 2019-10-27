顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

無黨團結聯盟主席林炳坤，今午證實將自政壇引退。圖／翻攝自林炳坤臉書 分享 facebook 人稱「澎湖王」的無黨團結聯盟主席林炳坤今午證實，將自政壇引退。近日他在感恩餐會宣布此一消息，讓澎湖政界十分錯愕。林表示，自己罹患心臟痼疾逾一、二十年，心臟裝了七支支架，雖然鄉親希望他再戰，但親友都投反對票，為了「顧身體」，決定不參選。

不過他認為引退後，各方人情還在，自己雖不坐轎，但不免需替人抬轎還情，下周他就會找時間去探視前立法院長王金平。

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澎湖2020區域立委選舉，泛藍不少人希望林炳坤能「重出江湖」，國民黨初選期間，禮讓的說法亦甚囂塵上，不意今年八月間，林炳坤卻意外傳報社股權及服務處售出、破產官司等訴訟，讓他的動態成謎。

近日，林炳坤突然在西嶼、白沙及馬公本島舉辦三場感恩餐會，突來的舉動，讓地方人士認為他可能籌謀動員人脈，做參選的準備，結果26日在澎澄飯店場次席開五十桌，邀請前後任澎湖縣長、議長、馬公市長及地方議員等澎湖政壇大咖當座上賓，結果卻宣布引退。

「純粹是健康因素啦」林炳坤說，這次選舉，很多鄉親要他出來選，他自認健康不理想，再三推卻，但有支持者轉而要他妻子代夫出征！

就破產官司一事，林炳坤重申，就是「有心人」刻意操作，他只是連帶保證人，結果擔保的人有事，借錢的沒事？不過這件事他根本不想理會，也絕非阻礙競選下屆立委的主因。

走過廿八年政治路，林炳坤經歷過大風大浪，獲有不少死忠支持者相挺，不過他認為，「顧健康」還是要緊，任高雄長庚心臟科主治醫師的女婿，就不希望他拿健康開玩笑，更要求他11日務必返院再仔細做檢查。

回首過去從政的歲月，林炳坤瀟灑地說，「就揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」。