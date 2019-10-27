親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

別再誤解 日本搭電扶梯應靜止非空出單側

賀一航過世沈玉琳退出 白冰冰請到他重出江湖！

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46聯合報 記者王昭月邱奕能／即時報導

無黨團結聯盟主席林炳坤，今午證實將自政壇引退。圖／翻攝自林炳坤臉書
無黨團結聯盟主席林炳坤，今午證實將自政壇引退。圖／翻攝自林炳坤臉書
分享
人稱「澎湖王」的無黨團結聯盟主席林炳坤今午證實，將自政壇引退。近日他在感恩餐會宣布此一消息，讓澎湖政界十分錯愕。林表示，自己罹患心臟痼疾逾一、二十年，心臟裝了七支支架，雖然鄉親希望他再戰，但親友都投反對票，為了「顧身體」，決定不參選。

不過他認為引退後，各方人情還在，自己雖不坐轎，但不免需替人抬轎還情，下周他就會找時間去探視前立法院長王金平。

澎湖2020區域立委選舉，泛藍不少人希望林炳坤能「重出江湖」，國民黨初選期間，禮讓的說法亦甚囂塵上，不意今年八月間，林炳坤卻意外傳報社股權及服務處售出、破產官司等訴訟，讓他的動態成謎。

近日，林炳坤突然在西嶼、白沙及馬公本島舉辦三場感恩餐會，突來的舉動，讓地方人士認為他可能籌謀動員人脈，做參選的準備，結果26日在澎澄飯店場次席開五十桌，邀請前後任澎湖縣長、議長、馬公市長及地方議員等澎湖政壇大咖當座上賓，結果卻宣布引退。

「純粹是健康因素啦」林炳坤說，這次選舉，很多鄉親要他出來選，他自認健康不理想，再三推卻，但有支持者轉而要他妻子代夫出征！

就破產官司一事，林炳坤重申，就是「有心人」刻意操作，他只是連帶保證人，結果擔保的人有事，借錢的沒事？不過這件事他根本不想理會，也絕非阻礙競選下屆立委的主因。

走過廿八年政治路，林炳坤經歷過大風大浪，獲有不少死忠支持者相挺，不過他認為，「顧健康」還是要緊，任高雄長庚心臟科主治醫師的女婿，就不希望他拿健康開玩笑，更要求他11日務必返院再仔細做檢查。

回首過去從政的歲月，林炳坤瀟灑地說，「就揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」。

澎湖破產

相關新聞

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

假日上圖書館品嘗巧克力 可可豆講座好療育

2019-10-27 12:58

藝術治療開箱文 讓兒科癌症病房變遊戲場

2019-10-27 10:31

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

這家店名很有趣！就叫「問路店」

2019-10-27 00:17

高市老屋整修 最高補助一半

2019-10-27 00:01

等了47年 鳳山維新陸橋拆了

2019-10-26 23:59

金門太武山公墓 首辦大型法會 辣椒醬、迷彩服也上桌

2019-10-26 23:57

四重溪溫泉公園 楓葉燈海勾引人

2019-10-26 23:53

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

登艦參觀 好奇寶寶好興奮

2019-10-26 23:51

想來秋遊嗎？ 沉浸黃麻技藝的魔力 探尋馬頭山生態奇蹟

2019-10-26 23:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

高雄「濱線祭」官網驚見金正恩新聞？ 虛驚一場

2019-10-26 22:21

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

立委趙天麟成立第一個後援會 想起9年前的自己

2019-10-26 20:01

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

半島歌謠季舞台劇撼人心 潘孟安驚呼要搬上演藝廳

2019-10-26 18:49

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

紅豆的自然界殺手薊馬現身 農改場籲農友及早消滅

2019-10-26 16:09

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

萬巒豬腳不只美食誘人 潘孟安：形塑產業鏈產值可倍增

2019-10-26 15:39
看更多

熱門文章

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬

2019-10-27 08:00

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

社區空間改造再利用成亮點 台南綠社區培力增兩據點

2019-10-26 19:59

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

中市後巷接管美化 看魚兒洄流

2019-10-26 23:49

影／這兄弟二胡拉流行曲涼涼、小蘋果 陳菊稱讚好聽

2019-10-26 20:38

基隆釣到白錢鰻 網友：像白蛇

2019-10-26 23:26

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

陳泓維桃園選立委 酸陳根德老一代、批鄭運鵬空降

2019-10-26 20:09

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top