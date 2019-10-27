高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



公費流感疫苗將在11月中旬開打，高雄市去年首度自購疫苗，開放公私立國小、國中、高中職、五專、少年矯正學校及輔育院的教職員工接種，不過才試辦一年，今年傳出取消了，有教師投書媒體質疑，學校教職員也跟學生一樣是罹患群聚流感的高危險群，「怎麼民進黨市府做得到，換韓國瑜當市長後就不行？」

衛生局回應說，今年公費疫苗從3價改為4價，採購價格暴增一倍多，加上全球疫苗供貨量不足，從防疫角度，須先照顧易併發重症的高危險群如65歲以上老人及學齡前幼兒，目前正與教育局尋求解決之道，進行緊急增購疫苗程序，未來也會持續向中央爭取，將教職員工納入固定的公費流感疫苗接種對象。

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前高雄市教育產業工會理事長、莒光國小教師鄭穎聰指出，今年9月開學第二天，就有一所國小爆發流感群聚疫情，共69名學生及4位老師中鏢，「流感病毒是不分大人小孩的」，尤其國小科任老師和國中專任老師都要跑班授課，萬一得流感，傳播風險更大，無法理解市府流感施打政策「去年明明跑在前頭，今年卻取消」。

衛生局表示，高雄市去年自購1萬5600劑疫苗，加碼讓各級公私立學校教職員、產後護理之家及月子中心工作人員，以及社區保母等免費施打，讓免疫力較弱的學生、新生兒及幼兒擁有更多保護力，施打接種率約42.81%，不過今年疫苗採購成本大增，光市府負擔的公費疫苗經費就比去年多了3千多萬元。