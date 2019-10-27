親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

反送中示威者占道架路障 港警舉黑旗射催淚彈驅散

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50聯合報 記者蔡容喬／即時報導

公費流感疫苗將在11月中旬開打，高雄市去年首度自購疫苗，開放公私立國小、國中、高中職、五專、少年矯正學校及輔育院的教職員工接種，不過才試辦一年，今年傳出取消了，有教師投書媒體質疑，學校教職員也跟學生一樣是罹患群聚流感的高危險群，「怎麼民進黨市府做得到，換韓國瑜當市長後就不行？」

衛生局回應說，今年公費疫苗從3價改為4價，採購價格暴增一倍多，加上全球疫苗供貨量不足，從防疫角度，須先照顧易併發重症的高危險群如65歲以上老人及學齡前幼兒，目前正與教育局尋求解決之道，進行緊急增購疫苗程序，未來也會持續向中央爭取，將教職員工納入固定的公費流感疫苗接種對象。

前高雄市教育產業工會理事長、莒光國小教師鄭穎聰指出，今年9月開學第二天，就有一所國小爆發流感群聚疫情，共69名學生及4位老師中鏢，「流感病毒是不分大人小孩的」，尤其國小科任老師和國中專任老師都要跑班授課，萬一得流感，傳播風險更大，無法理解市府流感施打政策「去年明明跑在前頭，今年卻取消」。

衛生局表示，高雄市去年自購1萬5600劑疫苗，加碼讓各級公私立學校教職員、產後護理之家及月子中心工作人員，以及社區保母等免費施打，讓免疫力較弱的學生、新生兒及幼兒擁有更多保護力，施打接種率約42.81%，不過今年疫苗採購成本大增，光市府負擔的公費疫苗經費就比去年多了3千多萬元。

疾管處處長何惠彬強調，去年該政策屬「試辦」性質，教職員工接種疫苗確實能提升校園流感防制，不過有限防疫經費須發揮最大效益，現階段仍將疾管署匡列的65歲以上高齡者及幼兒、50歲以上成人、19至49歲高風險慢性病人、學生等族群，列為優先接種對象。

高雄市衛生局去年自購萬劑流感疫苗，為公私立學校「試辦」教職員工施打，今年卻因疫苗...
高雄市衛生局去年自購萬劑流感疫苗，為公私立學校「試辦」教職員工施打，今年卻因疫苗成本大增取消，引發部分基層教師質疑。圖為學生接種畫面，與當事人無關。圖／高雄市衛生局提供
分享
高雄市衛生局去年自購萬劑流感疫苗，為公私立學校「試辦」教職員工施打，今年卻因疫苗...
高雄市衛生局去年自購萬劑流感疫苗，為公私立學校「試辦」教職員工施打，今年卻因疫苗成本大增取消，引發部分基層教師質疑。圖為學生接種畫面，與當事人無關。圖／高雄市衛生局提供
分享

流感疫苗衛生局高雄市

相關新聞

假日上圖書館品嘗巧克力 可可豆講座好療育

2019-10-27 12:58

藝術治療開箱文 讓兒科癌症病房變遊戲場

2019-10-27 10:31

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

這家店名很有趣！就叫「問路店」

2019-10-27 00:17

高市老屋整修 最高補助一半

2019-10-27 00:01

等了47年 鳳山維新陸橋拆了

2019-10-26 23:59

金門太武山公墓 首辦大型法會 辣椒醬、迷彩服也上桌

2019-10-26 23:57

四重溪溫泉公園 楓葉燈海勾引人

2019-10-26 23:53

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

登艦參觀 好奇寶寶好興奮

2019-10-26 23:51

想來秋遊嗎？ 沉浸黃麻技藝的魔力 探尋馬頭山生態奇蹟

2019-10-26 23:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

高雄「濱線祭」官網驚見金正恩新聞？ 虛驚一場

2019-10-26 22:21

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

立委趙天麟成立第一個後援會 想起9年前的自己

2019-10-26 20:01

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

半島歌謠季舞台劇撼人心 潘孟安驚呼要搬上演藝廳

2019-10-26 18:49

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

紅豆的自然界殺手薊馬現身 農改場籲農友及早消滅

2019-10-26 16:09

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54

高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17

南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

萬巒豬腳不只美食誘人 潘孟安：形塑產業鏈產值可倍增

2019-10-26 15:39

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09
看更多

熱門文章

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

影／每天半夜3點半睡覺 士子苦讀為「圓一個夢」

2019-10-26 18:01

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬

2019-10-27 08:00

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

賴清德獻出第一次輔選行程 明參加黃秀芳泡泡派對

2019-10-26 17:23

社區空間改造再利用成亮點 台南綠社區培力增兩據點

2019-10-26 19:59

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

為了釀出好酒種起葡萄 他的紅、白葡萄酒都摘冠

2019-10-26 18:03

影／這兄弟二胡拉流行曲涼涼、小蘋果 陳菊稱讚好聽

2019-10-26 20:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top