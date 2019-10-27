秋季中南部空汙報到 下周預估臭氧汙染超標

2019-10-27 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



秋季來臨，對南部地區來說，也意味著空汙跟著來，根據環保署的資料，上周已有三天的空品達到橘色預警等級，下周持續受到東北季風影響，挾帶境外汙染物不易擴散，午後受光化反應影響，臭氧容易升高，空品可能也不太好，提醒民眾注意。

根據環保署資料顯示過去一週(10/17~10/23)空氣品質因風場為東北風，西部為弱風尾流區，汙染物不易擴散，使得台南市有三天(10月19、20及23日)的空氣品質AQI處於橘色預警等級，而汙染物以臭氧(O3)為主，為維護空氣品質，環保局與環保署啟動公私部門應變工作。

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市長黃偉哲表示，改善空汙一直是市政府「開創新局市政啟航」施政五大主軸，建立「希望家園」重點之一，而台南空氣品質惡化好發於秋、冬兩季，環保局為防範於未然，在10月24日召開「空氣品質惡化應變檢討暨模擬演練」，由本府18個局處及37個區公所總動員參與模擬演練，齊力合作肩負空氣品質不良時期的應變任務，為民眾健康把關。

環保局長林淵淙說，上周應變作為成果包含通報及查核195家次工廠自主管理及配合排放減量，連線監控本市大型汙染源7廠13根次煙道CEMS數據，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共72處次。針對主要幹道及車輛密集道路洗掃長度超過530公里，餐飲業通報30家次，新營地區進行裸露地改善輔導3處。

另為預防臭氧惡化，上周增加原物料抽測、設備元件檢測200點及路邊攔檢(查)高污染車輛(含反怠速、目測判煙、攔檢)501輛。此外，環保署亦協調經濟部及台電公司進行協和、台台中、興達電廠降載減排，總計降載電量將近3萬9000度，SOx減量過145.2公噸，NOx減量將近161.5公噸，TSP減量將近13.7公噸，其排放減量幅度約占全台電廠每周汙染排放量12.5%。

環保局表示，未來一周持續受到東北季風影響，挾帶境外汙染物不易擴散，午後受光化反應影響，臭氧容易升高，為預防臭氧惡化，本局將加強VOC、NOx及SOx等製程工廠查核與高汙染車輛管制，針對VOC汙染管制，本市共計列管設備元件工廠55廠及VOC大廠專法列管101廠，截至目前為止已告發3件次，開罰30萬，並追繳空汙費62萬元。