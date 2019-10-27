澎湖冬泳登場 游出健康活力

2019-10-27 14:35 中央社 澎湖縣27日電



「2019冬暖澎湖泳出健康」活動，近1000名男女選手下水過癮，游出健康好心情，澎湖男子朱明全繼泳渡澎湖之後再度奪下總排名第一，成績30分58秒，中國莆田參賽者林少元以1秒之差居次。

「2019冬暖澎湖泳出健康」今天上午由國民黨總統參選人韓國瑜、馬公市長葉竹林、澎科大校長翁進坪等人共同鳴笛後，近1000名男女選手魚貫下水，在馬公嵵裡海域海泳，場面壯觀，所有選手中午在文澳市場品嚐澎湖在地風味餐。

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馬公市公所表示，今年的冬泳，有近1000名選手參加，中國與外選手有20人，其中香港原本有200人參加，因反送中事件而取消，這次年紀最大為80歲，最小只有10歲，遠東航空王勻希和丘辰2名美麗的空姐也再度前來參賽，比賽區分有500公尺休閒組和1500公尺鐵人組，所有選手同步下水。

「2019冬暖澎湖泳出健康」活動，澎湖62歲的泳者朱明全，以30分58秒勇奪總排名第一，這也是繼今年泳渡澎湖灣之後，再度掄元，來自中國莆田參賽者林少元，以30分59秒一秒之差，屈居排名第2；女子蔡宜臻則以32分59秒居第三，澎湖縣議員蘇陳繡色則以36分7秒在總排名第16名，也非常不簡單。