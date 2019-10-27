假日上圖書館品嘗巧克力 可可豆講座好療育
2019-10-27 12:58
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
屏東縣萬巒、內埔、高樹、竹田等地栽種可可樹，許多農民投入種植，可可豆產業發展蓬勃。為讓高雄六龜農民認識這項作物，高市圖六龜分館今早舉辦專題講座，邀請屏東巧克力莊園主人賴錫賢分享栽種經驗，以及可可跟觀光休閒結合的經營技巧。聽眾聽完專業分享還能品嘗純正的巧克力成品，莫不留下深刻印象。
14年前，農友賴錫賢在屏東內埔種植全台首批可可樹，自此將可可豆風潮帶入屏東，近年成立「牛角灣巧克力咖啡農園」，自家莊園生產可可豆，且加工製成生巧克力、巧克力冷熱飲及巧克力餐點販售。
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今天上午，賴錫賢應邀到六龜圖書分館演講，此行也帶來可可原豆與不同比例的成品巧克力當展示品。講座開始後，賴錫賢先簡介可可樹種植與加工過程，教導民眾分辨何謂好的巧克力與真正的巧克力。
除傳授種植經驗外，賴錫賢也分享觀光農莊經營理念。六龜分館主任王鵬字表示，高雄與屏東地理位置接近，也有相似的農業發展條件，透過講座讓六龜在地農民認識可可產業、也向產業推動者學習，講座會場另展示巧克力烘焙點心書籍，同時藉由活動推廣閱讀。
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