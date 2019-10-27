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藝術治療開箱文 讓兒科癌症病房變遊戲場

2019-10-27 10:31聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高醫附院小兒科的血液腫瘤病房，最近搶搭開箱文風潮，推出「藝術治療開箱文」，藝術治療師王莉鈞說，開箱文內容其實就是藝術治療的「行動百寶箱」，每周一次推著推車到各病房間穿梭，進行藝術治療，載滿著讓每雙小眼睛為之一亮的創作媒材，讓原本只有針筒、藥物、消毒水的冰冷病房，變成歡樂遊戲場。

對罹患癌症的2歲病童小言與小凱來說，世界中沒有鞦韆和溜滑梯，身邊圍繞著的總是穿著白色或粉色的醫療人員，治療所伴隨的疼痛讓孩子忘了笑容，常本能用哭泣反映他們感受到的世界。 每周出現一次的藝術魔法師，帶著他們一起創作捏土，慢慢以紅、黃、綠色黏土捏塑出各種形狀，展開與外界的對話。

王莉鈞表示，行動百寶箱內容多元，病童們在繪畫、拼貼、捏塑的創作過程中，所有筆觸、線條、色塊、圖案都有其意涵，是孩子們以非語言方式傳達的內在聲音。有些較年幼的癌童，只能透過塗鴉或繪本「說話」；較年長的則喜歡選擇韓國偶像表達，從不同的「媒介」選擇，孩子與藝術治療師共同調製獨家創意配方，也為癌症治療添上了支持的力量。

高醫小兒血液腫瘤科病房護理長謝淑娟說，為避免癌童長期住院與學校生活脫軌，會安排「課表」維持日常作息，營造友善醫療環境；此次與瑞信兒童醫療基金會合作「藝術治療開箱文」及「行動百寶箱」，透過藝術治療師的「治療記錄表」，可讓醫護人員們更了解癌童的狀況，提供正面能量。

高醫小兒科血液腫瘤病房推出「藝術治療開箱文」，呈現藝術治療師推著載滿各種藝術創作...
高醫小兒科血液腫瘤病房推出「藝術治療開箱文」，呈現藝術治療師推著載滿各種藝術創作媒材的「行動百寶箱」到病房，引導癌童透過創作重啟與外界對話窗口。圖／高醫提供
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高醫小兒科血液腫瘤病房的「藝術治療開箱文」，治療師化身藝術魔法師，推著載滿各種藝...
高醫小兒科血液腫瘤病房的「藝術治療開箱文」，治療師化身藝術魔法師，推著載滿各種藝術創作媒材的「行動百寶箱」，引導癌童透過創作重啟與外界對話窗口。圖／高醫提供
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癌症腫瘤高醫

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