濱線祭活動烏龍 鼓山區公所：會速改善

2019-10-27 13:18 中央社 高雄27日電



高雄哈瑪星「濱線祭」11月2日將登場，發生活動官網誤植烏龍及與文史團體合作爭議，主辦活動的鼓山區公所今天表示，會承擔承辦廠商的疏失責任並儘速改善，活動如期舉辦，不受影響。

「濱線祭」2012年由鼓山區公所開辦，2013年辦第二屆後就停辦迄今，活動包括從哈瑪星代天宮啟動踩街、複刻漁民新建漁船下水前遊行祈福過程，也規劃多場導覽及音樂會等活動。

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2019「濱線祭」活動相關訊息日前透過官網公告，並受理民眾報名，但實際連線至活動官網內容卻烏龍百出，點閱進「活動緣起」卻發現出現的是岡山籮筐會的簡介及活動照片；「活動內容」部分包括舞蹈、音樂會、在地文化巡禮等項，但點進去則千篇一律出現金正恩騎白馬登白頭山的報導片段。

打狗文史再興會社25日也聲明指出，此次「2019鼓山哈瑪星濱線祭」活動，因主辦方事前籌備時未與打狗文史再興會社聯繫，即發布活動宣傳與開放報名，導致會社不及做好準備工作，為確保活動品質，不得不取消主辦方原訂「文化巡禮」與「哈瑪星文史教室」的合作。活動現已交由其他團體負責，內容與打狗文史再興會社無關。

高雄市議員簡煥宗則呼籲，鼓山區公所務要儘速更正官網訊息，提供完整資訊，他並呼籲民政局好好督導區公所辦好活動，讓新台幣110萬元的活動費用花得有價值，否則如此虛應故事不只浪費公帑，也糟蹋哈瑪星在地居民。

民政局長曹桓榮對此表示，「濱線祭」停辦多年，他上任後覺得這個活動很有意義，於是要區公所續辦，區公所找來新的承辦廠商可能沒有經驗而烏龍百出；承辦廠商一時聯繫不上原導覽合作單位打狗文史再興會社，沒回報也沒持續追蹤即找另一家文史單位合作，因而爆出一些爭議。

曹桓榮說，他昨天已責成鼓山區公所確實檢討相關疏失並儘速改善，據他了解，活動官網誤植烏龍，區公所已請廠商更正中，新的活動合作文史團體也找到了，「濱線祭」活動仍如期舉行不受影響。

鼓山區區長林福成指出，「濱線祭」活動網頁內容誤植是因活動承辦廠商在後台測試版本意外流到前台曝光，昨晚已漏夜聯繫廠商處理，正確版會儘速完成上線，官網誤植及廠商聯繫文史團體疏漏等缺失，他概括承受督導不周的責任，也會持續督促業者改善。

活動承攬廠商解釋說，這項活動官網是委外設計的，活動官網出現的烏龍網頁是測試中的頁面，內容是工程師架設網頁的測試網頁，原訂28日才上線，未料，工程師測試後未將網頁關閉，才讓測試中頁面出現在官網，昨晚已漏夜關閉官網。不過，相關活動訊息仍張貼在臉書網站，民眾透過臉書官網連結，仍可獲取活動及報名的相關訊息。