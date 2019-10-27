韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜開出國外遊學支票，被綠營狂酸，教育部次長劉孟奇說，不論怎麼試算，經費需求恐都是「征服宇宙級別」，資深媒體人陳朝平很不以為然，他反問，誰說不能用公費讓大學生出國交換？很多事情，沒有做不到的，只有想不到的。

陳朝平在臉書貼文指出，韓國瑜說的是出國當「交換生」一年，而不是「遊學」。遊學，只要老子有錢，就行；交換則不然。

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國內大學院校要與國外大學院校交換學生，雙方先得針對兩校交換生的資質、名額、上課課程、住宿等問題，達成協議。以交換生資質而言，對方可能要求交換生得通過某些語言測驗，可能會要求交換生前幾個學期的平均成績達到一定標準，也可能還會要求交換生透過網路接受遠端面試。

交換計畫出國的交換生，學費仍然是按原校的標準計算，換句話說，交換計畫是有一套遊戲規則的，不是你想交換，就能交換，更不是你有錢，人家就收你，交換生是需要通過成績考核的。至於遊學嘛，成績考核估計就是個過程，沒人當真，去遊學的學校，著眼的是您的口袋，不是您的腦袋。

既然是交換，Exchange，當然是有來有往、相互交換，如果出國交換的學生人數和來台交換生的人數相當，那麼，即使國家公費補助大學生出國交換，國外來台交換生在地的消費，不也能挹注部分GDP嗎?誰也沒吃虧。

陳朝平說，他贊成韓國瑜這個大膽的構想，這樣的構想，無論是否能用公費來執行，構想本身卻提醒了大家，要正視我國大學生素質日漸低落的問題。如果，因為政府打算用公費全額補助大學生出國交換一年，而使得大學生認真學習各種語言、苦讀本科的專業，以便爭取出國交換的機會，那還真是功德無量呢。

「天底下，沒有做不到的，只有想不到的」，陳朝平說，高山升旗可不可行？故宮典藏可不可以一次展出？政府可不可以公費全額補助大學生出國交換一年？這些話題，引發爭議，也引發了大家逆向思考的機會。