快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村
2019-10-27 07:25
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市有許多老社區及歷史建築，經過重新整修、改建，最近都成為網拍的熱點，高雄市衛武營老社區變身彩繪村，下月要辦街頭藝術節，成為IG打卡熱門影點，年輕人出遊的景點。
在高雄市中正路衛武營藝術中心附近，搭高雄捷運橘線在衛武營站5號出口處不遠，就可以看到衛武彩繪村指標，首映眼簾就是把房屋「變身」畫為3層樓高的大書櫃，這是高雄出身的在地藝術家楊惟竹以自己房間為概念，創作「歡迎來我的房間」，已是網紅景點。
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走進社區內，可發現不少畫家還在創作，搭著起降機，在5樓高的牆身作畫，衛武彩繪村要在11月中旬辦街頭藝術節，高雄市苓雅區衛武里里長邱秀迷說，香港及義大利的畫家正在作畫，歡迎大家在下個月到這裡欣賞大幅的藝術創作。
衛武營彩繪村目前已有60多幅壁畫集中在建軍路、行禮街與尚勇路上，不僅翻轉活化苓雅老社區，更是高雄首座大型藝術壁畫社區，里長邱秀迷說，進入彩繪村，讓人有迷幻及迷人的感覺，也正好和她名字中一字相同，她也覺得很光榮。
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