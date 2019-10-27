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這家店名很有趣！就叫「問路店」

2019-10-27 00:17聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市林園有不少有趣的店名，在林園北路有家店就擺明寫著「問路店」，行經的外來客都很好奇，到底是要問什麼路？經查問才知，大家想看的是百年前的一棟大酒家。

店家說，因為大家都想找位在林園林園北路91號旁巷內就有一棟老建築安樂樓，但巷子很小，不容易找，經常有人來問路，後來乾脆就自製「問路店」牌，主動提醒讓大家可以來這裡問路。

店家說，這棟老建築大約是建在1930年的安樂樓位處在新舊街區牌，當年是奢華的大酒家，1933年還被徵用做為日本軍士官俱樂部，光復後再變成酒家，一度還改為經營旅館，不過隨著時代改變，逐年沒落、歇業。

近年來，不少人在網路上談論廢墟攝影，都會談到這安樂樓，走進這棟石造建築，狹長的天井會讓人相像這是引領賓客的交際長廊，天井盡頭是石梯，環繞二樓的迴廊，讓人隱約感受到當年的燈紅酒綠。

附近的店家說，這棟古老建築要整修很困擾，主要是土地是很多人共同持有，分散在各地，要整合意見不容易。

高雄林園有家店高掛「問路店」招牌，引發不少路人好奇。記者謝梅芬／攝影
高雄林園有家店高掛「問路店」招牌，引發不少路人好奇。記者謝梅芬／攝影
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許多人想看的是高雄林園區安樂樓早年是大酒家。記者謝梅芬／攝影
許多人想看的是高雄林園區安樂樓早年是大酒家。記者謝梅芬／攝影
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進高雄林園的安樂樓，天井的盡頭就是通往二樓的石梯。記者謝梅芬／攝影
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建築攝影

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