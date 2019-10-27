面對「批韓」言論 南台灣韓粉教戰「冷處理」

2019-10-27 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



律師、政論節目主持人謝震武批評國民黨總統參選人韓國瑜，波及「麻辣鮮師」謝祖武的臉書被所謂「韓粉」灌爆。高雄有韓粉社群這兩天熱烈討論此事，有人建議再上去「謝震武」的臉書留言，但也有人力勸挺韓者冷靜，以免被部分媒體拿來做文章；對於臉書，韓粉實測蒐尋「謝震武」，列在第一個的專頁是「謝祖武」，大家相互走告，可能是因臉書列排個人專頁的方式才使得那麼多人上去謝祖武的臉書留言。

韓粉透過網路社群，逐漸擴散一套因應「對韓不友善者」的方式，不希望讓一些有心者拿他們「挺韓」作文章。

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南台灣韓粉透過Line群組互通消息，相當熱烈，這兩天熱門話題就是上去謝祖武臉書留言的事，有韓粉本來沒有注意律師謝震武在政論節目中批評韓國瑜什麼，見到外界很多討論，就上去看看，看完之後很生氣，建議更多人上去謝震武臉書留言，但有人立即阻止，認為這樣做只是增加部分媒體批韓、批韓粉的機會。

有韓粉說，和家人都不看特定節目，因為不要增加那些節目的點閱率，那些節目就是要讓挺韓的人生氣，然後拿來增加點閱、做新聞。這樣的看法，得到不少群組好友認同。

韓粉在網路社群裡相互提醒，對於批韓的言論，儘量不要去理，儘量冷處理。有一位韓粉說他和朋友去用餐，餐廳裡其他顧客中有看他們穿國旗T恤襯衫即出言酸韓的人，大家都不去理那人，後來那人就說不下去。

韓粉還「分享」選擇餐廳的方式，比如看到餐廳電視播的是所謂對韓國瑜「不友善」的新聞台，就不要進去那家餐廳用餐。

從去年選舉就一路挺韓的高雄人士，分享韓國瑜臉書、國民黨立委參選人與韓國瑜的造勢活動，號召好友「追韓」行程增人氣，但少去所謂「黑韓」、「韓黑」臉書留言，他們反過來懷疑去留言的，到底是不是真挺韓國瑜的人。