想來秋遊嗎？ 沉浸黃麻技藝的魔力 探尋馬頭山生態奇蹟

2019-10-26 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



由高雄市政府農業局舉辦的「泥岩惡地地質公園系列活動」，今、明兩天辦田寮農村體驗，學習崇德社區黃麻繩編織技藝，做小吊飾，大家都頗有成就感。

月世界地景是高雄市田寮著名的地景，深入了解才了解在地居民為與惡地共生共存，大量種植「黃麻」，在全盛時期加工製成家家戶戶普遍使用的民生物品，如布袋、麻繩等，是相當重要的原物料。

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農業局說，一年一收的黃麻在過去可謂大事，無論男女老幼都須出動，再辛苦也需撐下去，不只要會採收、還要會剝皮、刨皮、搓繩、打繩。今天安排編織課程，許多人學做簡易吊飾。

除崇德社區，今天下午也到台28線的馬頭山生態走讀，淺山泥岩地帶有豐沛水源，孕育了許多珍貴的動物，如食蟹獴、梅花鹿、穿山甲等，可說是大自然生態解說最佳場所。

當地居民熱情帶領大家走讀馬頭山自然生態、並融入童玩的互動介紹當地人文生活，大家都玩得不亦樂乎！

當地居民也準備「馬尿」豆花讓大家品嘗，所稱的「馬尿」其實是取自馬頭山的泉水，味道鹹甜特別，是相當另類的體驗。