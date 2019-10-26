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法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄前一陣子，飯店一家家倒，位在高雄市五福四路的華王飯店10月底停業，漢王洲際飯店也將在明年一月餐飲部歇業，位在高雄市五福四路的華王飯店10月結束營業，漢王洲際飯店明年一月要結束餐飲部，另外華后飯店、君鴻飯店、大八紛紛吹熄燈號，但同時也有人投資高雄，遠雄集團和海霸王集團要在高雄投資開飯店，今天也有中部的議員到高雄開連鎖SPA，看上北高雄的熱鬧，在漢神商圈附近開分店 。

彰化縣議員吳淑娟今天特地到高雄主持全國連鎖的泰晶殿左營會館開幕，這是業者成立14年來首度插旗高雄，開設第12家分店泰晶殿左營會館，看準高雄未來市場商機大。

開幕除北中南泰晶殿的專業芳療師齊聚一堂，還安排奢華的超跑車隊巡禮、醒獅團表演，業者強調芳療師學習泰國正統皇家技術，結合歐洲現代SPA手法。

位在高雄市博愛路的大八飯店在今年7月結束營業後，已向高雄市政府申請停業，原有店面目前重新開幕，聯上集團旗下「晶綺盛宴博愛業務宴會團隊」已進駐經營，以宴會、喜宴為主。

聯上集團近年固守建築本業外，積極跨足餐飲、百貨、飯店等領域，除了MLD台鋁商場外，事業體還有Hotel dua、台鋁MLD、台灣人壽圖書總館商場。

全國連鎖的泰晶殿成立14年來首度插旗高雄，開設第12家分店泰晶殿左營會館，安排奢...
全國連鎖的泰晶殿成立14年來首度插旗高雄，開設第12家分店泰晶殿左營會館，安排奢華的超跑車隊巡禮。記者謝梅芬／攝影
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全國連鎖的泰晶殿成立14年來首度插旗高雄，開設第12家分店。記者謝梅芬／攝影
全國連鎖的泰晶殿成立14年來首度插旗高雄，開設第12家分店。記者謝梅芬／攝影
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聯上集團旗下「晶綺盛宴博愛業務宴會團隊」已進駐經營，以宴會、喜宴為主。記者謝梅芬...
聯上集團旗下「晶綺盛宴博愛業務宴會團隊」已進駐經營，以宴會、喜宴為主。記者謝梅芬／攝影
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高雄市大八飯店今年7月結束營業後，已向高雄市政府申請停業，原有店面目前已重新開幕...
高雄市大八飯店今年7月結束營業後，已向高雄市政府申請停業，原有店面目前已重新開幕，聯上集團旗下「晶綺盛宴博愛業務宴會團隊」已進駐經營，以宴會、喜宴為主。記者謝梅芬／攝影
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