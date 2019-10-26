王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者
2019-10-26 22:44
聯合報 記者楊濡嘉
／高雄即時報導
高雄市立委第二選區國民黨提名參選人黃韻涵和國民黨總統參選人韓國瑜的聯合競選總部今天揭牌，黃韻涵團隊舉辦茶會邀請地方人士和支持者熱鬧一下。黃韻涵競選總部主任委員蕭漢俊向鄉親表示，這個選區是立法院前院長王金平昔日競選區域立委的選區，王金平昨天發表告別國會演說之後，結束44年的國會生涯，現在交棒給黃韻涵。
黃韻涵說，競選總部揭牌茶會決定舉辦的時間較匆促，邀請王金平時，王金平台北已有行程，所以今天無法趕回高雄參加。
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高雄市立委第二選區包括岡山、路竹等行政區，是王金平昔日選區域立委時的選區，王金平和黃韻涵的母親（高雄市議會副議長）陸淑美、蕭漢俊都被歸為高雄「白派」，王金平告別國會，也告別立委生涯，黃韻涵正好參選，王金平和白派力挺黃。
陸淑美說，下個月會和韓國瑜競選總部舉辦大型聯合造勢，12月間會單獨舉辦一場嘉年華會型態的造勢活動，單獨造勢活動一定請到王金平參加，也會邀請推薦黃韻涵的鴻海集團創辦人郭台銘。
黃韻涵今天本來只是舉辦總部揭牌茶會，但支持她的地方人士、高雄市議員把茶會現場擠得滿滿，向支持者闡述「經濟、安定、未來」3項政見。
黃韻涵表示，自己是唯一可以獲得韓國瑜和鴻海集團創辦人郭台銘都認同的參選人，韓國瑜提出「台灣安全、人民有錢」，講出基層的心聲，觸動無數流著汗水的農漁民，而郭台銘的「政治是為經濟服務」讓她獲得在地中小企業主的支持，她會盡最大努力讓民進黨下架，把中華民國的榮耀找回來。
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