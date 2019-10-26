中鋼集團128對新人步入浪漫婚禮殿堂
2019-10-26 22:22
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
中鋼集團今天在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，舉辦108年高雄場集團結婚典禮，中鋼公司董事長翁朝棟出席，擔任128對新人們的證婚人，中鋼集團從民國100年開始，連續8年辦理集團結婚活動，8年下來共有1234對佳偶參加並締結連理。
中鋼公司今年8月15日與中鋼企業工會所簽訂的第五次團體協約中，中鋼公司員工的婚假自8天增至9天，產檢假自5天增至6天，都分別優於其他企業。
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婚禮開場時即湧入許多音樂劇舞者，隨著音樂節奏擺動入場，瞬間變為大型歌舞劇會場，營造出童話世界的氛圍。緊接著128對新人進場，走在最前方的引領者是參加100年集團結婚的1對佳偶及3個寶貝小孩，率新人們步上人生紅地毯，最後1對新人乘坐夢幻十足的電動南瓜車壓軸進入會場，掌聲絡繹不絕。
為了給新人們驚喜，今年中鋼集團結婚在會場上也播放新人所屬主管們及單位同仁錄製的祝福影片，期盼新人們婚姻美滿外，也要為家庭、社會跟國家注入新的生命泉源。
婚禮儀式中除頒發新人蜜月津貼及贈品津貼賀禮外，會場還安排「愛戀三部曲」互動儀式，包括要求新郎現場再次向新娘求婚、每對新人也進行99秒象徵長長久久的接吻，最後往上拋出玫瑰花瓣，代表幸福飛揚。
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