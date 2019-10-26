高雄「濱線祭」官網驚見金正恩新聞？ 虛驚一場

2019-10-26 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市鼓山區公所主辦的「鼓山濱線祭」，預定11月2日、3日在鼓山區棧貳庫、代天府和哈瑪星社區舉辦，但高雄市議員簡煥宗服務處人員發現區公所委外單位設的官網，放的是岡山籮筐會的照片，還有北韓領導人金正恩登白頭山的新聞。鼓山區公所接到消息後查明，原來是承辦活動的廠商測試網頁，一時疏忽，未把測試內容撤下來（或暫時關閉網站），公所即請廠商立即處理。

鼓山「濱線祭」的「濱線」，就是日語的「哈瑪星」，濱線祭101年和102年辦過，隔了5年再辦，區公所選在棧貳庫和代天宮兩個場址舉辦。

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選區包括鼓山區的簡煥宗，關心選區大小事，服務處人員上網查看濱線祭的內容，沒有想到點進去看了之後發現「活動緣起」放的是岡山籮筐會介紹和照片，5個內容頁則是金正恩登白頭山的新聞，立即截圖放上臉書讓大家公斷。

簡煥宗說，這個活動的經費110萬元，官網居然放與活動沒有關係的內容，浪費公帑。

鼓山區公所查明之後表示，公所和承包活動的廠商是約定官網28日起上線到活動結束，這幾天廠商和合作的資訊業者測試內容和網站，資訊公司人員把測試的內容放上網站，測試之後，一時疏忽，把那些與活動無關的內容放在網站上，沒有撤下來。

鼓山區公所承認監督委外廠商不周，也感謝簡煥宗提點，晚間之前已要求廠商儘速整理官網，待28日全面上線。廠商已把未準備好的官網暫時關閉，並請想要參加濱線祭的民眾上臉書「2019鼓山哈瑪星濱線祭」粉絲專頁查看。