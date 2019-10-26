後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城
2019-10-26 22:15
聯合報 記者蔡家蓁
／金門即時報導
西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所今天晚上舉辦「2019後浦搞什麼鬼Halloween搞怪遊行暨變裝大賽」，共有將近2千多位大小朋友一起「裝神弄鬼」，大鬧後浦小鎮；而金城鎮長李誠智繼上次挑戰「如花」造型，今天再度裝扮成「外星人抱人」，充滿喜感的造型，讓不少鎮民直誇「可塑性超高、超親民的」！
「2019後浦搞什麼鬼Halloween搞怪變裝show」於今天晚間6時30分在北鎮廟前封街舉辦，包括金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、鎮代主席陳天成等人都到場參與，跟民眾一起「假鬼假怪」，玩得超開心的。
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其中楊鎮浯裝扮成「歌劇魅影」的主角、李誠智則是「外星人抱人」、陳天成則是吸血鬼等，每個人的造型都頗有話題性，讓不少人開始品頭論足，其中李誠智的「氣球人」造型，讓原本體型就略胖的他看起來更有喜感，不少小朋友看到他一出場，都笑開懷，直說好搞笑喔。
李誠智說，金城鎮公所於2011年開始每年舉辦萬聖節活動，至今已經是第9年了，萬聖節 (Halloween) 是在每年的10月31日，如同我國的鬼月活動，而他這次特別裝扮成外星人的模樣，來與大家同樂，並承諾這樣歡樂的活動年年舉行，希望讓金城街道也很歡樂。
稍後楊鎮浯與李誠智等人也帶領民眾一起踩街遊行，大鬧後浦小鎮，用搞怪的變裝，提前迎接西洋萬聖節，除了鎮公所沿途發送糖果外，還有不少店家也準備了點心，等著小朋友們來「不給糖就搗蛋」，小朋友們都收穫滿滿，度過一個開心的夜晚。
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