金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣佛教會及地方各界佛教團體今日首度在太武公墓的忠烈祠舉辦「啟建古寧頭戰役70周年紀念法會」，普度當年壯烈犧牲的三軍將士，金門縣佛教會榮譽理事長釋性海表示，因為當年的陣亡將士大都是北方人此次的供桌也特別準備山東大饅頭、辣椒醬與麵食，迎合他們的口味，希望他們能離苦得樂，保佑金門，讓兩岸永遠和平。

太武山公墓在民國42年落成，裡面供奉著數千名當年在戰役中死亡的國軍將士，這是自落成後首次舉辦的大型法會， 釋性海說，70年前若沒有國軍浴血奮戰，犧牲生命，保護這塊土地，就沒有今日的安定繁榮，「沒有他們就沒有我們」，特別辦這場法會，來感念他們的犧牲。

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釋性海透露， 這項法會是由金防部前指揮官姜振中與盈春閣餐廳老板李甘桐兩人共同促成，他記得，姜指揮官曾說，回顧民國38年這些流亡的戰士來到金門，沒想到就為了保護這片土地而犧牲了，長眠金門70年了，這一場專為他們辦的超渡法會，突顯的是金門人的情義。

法會主要針對古寧頭、大二擔戰場犧牲的亡靈所辦，考量當年參戰將士都是山東、湖南等北方人，法會的供桌除了有飲料、泡麵外，很不一樣的是還準備山東大饅頭、辣椒醬與麵食，希望「放焰口」，讓陣亡的三軍亡靈能透過超薦功德，早登西方極樂淨土。

今天的紀念法會由金防部指揮官賀正擔任主祭，他率各級重要幹部前往太武山公墓忠烈殿，向這場光榮戰役中犧牲的先烈，致上最崇高的敬意，祭祀過程中除緬懷先烈先賢犧牲奉獻外，同時也祈祝護佑軍民平安。