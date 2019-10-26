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全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

腦麻兒隨著年齡增長，多數家長送至住宿型機構，有鑑於目前社福團體的住宿型機構偏重於安養服務，對於行動不便、智商無礙的腦麻兒，仍是採取封閉式管理，為提供一處可依自己興趣擇取參與、學習生活自理與自食己力的平 台，磐石社會福利基金會在屏東縣里港鄉土庫村購地興建全台首座專門收容腦麻兒的庇護莊園，今天上午歡喜舉行動土儀式，園外卻有居民激動抗議。

昨天上午8時許，陳抗居民陸續集結距莊園幾百公尺外的產業道路路口，準備阻止動土儀式，但被聞訊而來的警力擋下，居民嘶聲竭力反對，甚至高舉抗議標語下跪要政府、業主「給村民一條活路」，也怪罪新任鄉長不作為；土庫村長方清民說，幾年來業主只開過一次協調會，當時村民一力表示反對，沒想到沈寂好幾年後，今天突然傳出「莊園」舉辦動土典禮儀式，令村民憤慨

村民指出，業主只顧自己賺錢，沒把民意放在眼裡，光透過管道取得相關單位的文書作業，就要強行興建，根本是「黑箱作業」，且此地是水源水質保護區，環評、民意都有問題，卻用這種「突襲暗步」實在太超過；縣議員王景山承諾下周縣議會開議時會擋下，但強調在召開說明會時，村民要提出足夠理由，才能促使莊園停止興建。

對於村民的質疑，社團法人高雄市腦性麻痺服務協會理事長陳宇杉、董事林水吉表示，「庇護莊園」興建案一切合法，動土只是個儀式，他們會把村民意見納入考量，儘快召開說明會。

磐石社福基金會董事長王岡鳳說，「庇護莊園」以建造安全節能之居住環境、營造家庭氛圍之照護模式、提供全人服務之在地老化、提倡社區共榮的友善環境為核心，構築整體建築，為的就是要打造一處健全專業的身障機構；築家計畫提供96床全日型住宿服務，及臨時、短期、長期照顧服務，解決96戶身障家庭的照顧問題。

他說，飛揚天使庇護莊園將是台灣首座以腦麻者照護出發點的地方，在這裡充滿溫馨、有機的生活品質，並能滿足多元需求的地方，讓父母年邁無法照顧時，腦麻孩子能在莊園生活及學習、過著人性化和社區化的生活品質，未來期許庇護莊園擴建分院，成為全台灣的腦麻家庭最強的後盾。

磐石社會福利基金會在屏東縣里港鄉土庫村購地興建全台首座專門收容腦麻兒的庇護莊園，...
磐石社會福利基金會在屏東縣里港鄉土庫村購地興建全台首座專門收容腦麻兒的庇護莊園，今天上午歡喜舉行動土儀式，園外卻有居民激動抗議。 記者潘欣中／翻攝
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磐石社會福利基金會在屏東縣里港鄉土庫村購地興建全台首座專門收容腦麻兒的庇護莊園，...
磐石社會福利基金會在屏東縣里港鄉土庫村購地興建全台首座專門收容腦麻兒的庇護莊園，今天上午歡喜舉行動土儀式，園外卻有居民激動抗議。 記者潘欣中／翻攝
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身障屏東縣陳抗

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