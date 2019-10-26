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立委趙天麟成立第一個後援會 想起9年前的自己

2019-10-26 20:01聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

備戰2020，立法委員趙天麟今天下午成立第一場「2020總統蔡英文和立法委員趙天麟前金、新興後援會」，展現基層實力。台中市第二選區立法委員參選人陳柏惟南下助講，陳柏惟說，趙天麟意志力高，當年宣布放棄議員連任，直接參選立委，還打敗國民黨的邱毅，令人印象深刻。

立法委員趙天麟細數在前金、新興區所完成的建設，趙天麟感謝前金新興苓雅選民的栽培。

趙天麟說，今年這場選戰，讓他想起9年前的自己。當時競選對手是邱毅，邱是連任三屆的立委，常常上call in節目，針對陳水扁前總統及蔡英爆料，具全國知名度，是強勁的對手，當年前金、新興、苓選區，一直是藍大於綠，民進黨的候選人在一對一的選舉從來沒贏過。

當年剛好高雄縣市合併，前、新、苓選區議員席次從8席減少到6席，立委選區面臨調整，當時為了顧全大局，讓綠營可以團結，讓郭建盟、蕭永達可以發揮到最大力量，勇敢地宣布放棄市議員競選連任，全力輔選大家。

趙說，2020的大選，民進黨在去年慘敗，高雄變成韓國瑜執政。高雄立委席次減少一席，選區合併後，趙天麟的選區增加鼓山、鹽埕兩區，這兩區去年市長選舉時輸1萬2千票，加上原來的選區，加起來總共輸將近2萬5千票。趙天麟說，今年他就要從這個不利的起點出發，跟2010年一樣，要來拚一場逆轉勝。

備戰2020，立法委員趙天麟（前排中）今天下午成立第一場「2020總統蔡英文和立...
備戰2020，立法委員趙天麟（前排中）今天下午成立第一場「2020總統蔡英文和立法委員趙天麟前金、新興後援會」。記者謝梅芬／翻攝
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趙天麟民進黨2020選舉2020選舉高雄市立委蔡英文

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