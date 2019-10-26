立委趙天麟成立第一個後援會 想起9年前的自己
2019-10-26 20:01
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
備戰2020，立法委員趙天麟今天下午成立第一場「2020總統蔡英文和立法委員趙天麟前金、新興後援會」，展現基層實力。台中市第二選區立法委員參選人陳柏惟南下助講，陳柏惟說，趙天麟意志力高，當年宣布放棄議員連任，直接參選立委，還打敗國民黨的邱毅，令人印象深刻。
立法委員趙天麟細數在前金、新興區所完成的建設，趙天麟感謝前金新興苓雅選民的栽培。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
趙天麟說，今年這場選戰，讓他想起9年前的自己。當時競選對手是邱毅，邱是連任三屆的立委，常常上call in節目，針對陳水扁前總統及蔡英爆料，具全國知名度，是強勁的對手，當年前金、新興、苓選區，一直是藍大於綠，民進黨的候選人在一對一的選舉從來沒贏過。
當年剛好高雄縣市合併，前、新、苓選區議員席次從8席減少到6席，立委選區面臨調整，當時為了顧全大局，讓綠營可以團結，讓郭建盟、蕭永達可以發揮到最大力量，勇敢地宣布放棄市議員競選連任，全力輔選大家。
趙說，2020的大選，民進黨在去年慘敗，高雄變成韓國瑜執政。高雄立委席次減少一席，選區合併後，趙天麟的選區增加鼓山、鹽埕兩區，這兩區去年市長選舉時輸1萬2千票，加上原來的選區，加起來總共輸將近2萬5千票。趙天麟說，今年他就要從這個不利的起點出發，跟2010年一樣，要來拚一場逆轉勝。
留言