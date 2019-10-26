親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣烈嶼鄉的年度盛事「芋頭季」今天熱鬧登場，吸引3千多位民眾到場參與，連前國安會秘書長金溥聰也慕名到場體驗挖芋樂趣，與民眾一起開心體驗當「一日農友」；現場另一焦點，是「芋頭王」亮相，6.01公斤的超大芋頭，比1個新生兒重量還重，吸引不少民眾爭相搶拍！

烈嶼鄉的芋頭「香、鬆、綿」，聞名兩岸，鄉公所每年辦理的「芋頭季」，都廣受好評，今天由金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議長洪允典、烈嶼鄉長洪若姍等人共同主持開幕，宣布活動正式開始。

活動中的亮點是年度「芋頭王」的選拔，由農友洪文尊以6.01公斤奪得「芋頭王」封號，「芋二爺」則是洪莊清漢，約有4公斤、「芋三少」洪志華則有3.13公斤，3人種的芋頭足足是一般芋頭的3、4倍大，且不單比重量，還比賣相，每顆大芋頭在現場展示，立刻引起民眾驚呼連連。

重頭戲是開放民眾體驗挖芋頭的樂趣，除了本地鄉親，旅居外地的僑胞與旅台鄉親與大批遊客也渡海而來，排隊體驗挖芋樂趣；活動中的亮點是前國安會秘書長金溥聰與前主播、台北市議員鍾沛君，兩人原本是為公益活動而來，聽到有芋頭季活動，專程到場參加。

金溥聰說，烈嶼的小芋頭最好吃了，雖然小小的看來不起眼，但不管是清蒸或是煮粥，口感真的是「香、鬆、綿、入口即化」，這次也會採購一些會去送給朋友。

洪若珊表示，「芋頭」是烈嶼鄉最著名的特產，有別於以往挖芋頭免費，今年改採收費200元、贈送200元消費券組合，共吸引超過1200位民眾到場體驗，盼帶動烈嶼地區的觀光產業。

今天活動還有「彩繪芋頭」、「風箏繪畫DIY」、「打陀螺」、「滾鐵圈」等親子活動，以及「神奇魔術秀」、「滑稽小丑秀」、「民俗扯鈴」等表演。現場還展出戰車、甲車、炮車及天頻車等現役武器，為活動增添軍事元素和亮點。

烈嶼鄉今年的芋頭王大賽，由農友洪文尊所種的6.01公斤芋頭，奪得「芋頭王」榮譽。...
烈嶼鄉今年的芋頭王大賽，由農友洪文尊所種的6.01公斤芋頭，奪得「芋頭王」榮譽。記者蔡家蓁／攝影
分享
前國安會秘書長金溥聰和前主播、台北市議員鍾沛君也開心體驗挖芋頭，成為會場的焦點。...
前國安會秘書長金溥聰和前主播、台北市議員鍾沛君也開心體驗挖芋頭，成為會場的焦點。記者蔡家蓁／攝影
分享
不少外師也趁假日到現場體驗挖芋頭，開心秀出手上的大芋頭。記者蔡家蓁／攝影
不少外師也趁假日到現場體驗挖芋頭，開心秀出手上的大芋頭。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣烈嶼鄉的年度盛事「芋頭季」熱鬧登場，金門縣長楊鎮浯（右五）、烈嶼鄉長洪若姍...
金門縣烈嶼鄉的年度盛事「芋頭季」熱鬧登場，金門縣長楊鎮浯（右五）、烈嶼鄉長洪若姍（右四）等人與鄉親一起體驗挖芋頭。記者蔡家蓁／攝影
分享

國安會金溥聰金門

相關新聞

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

半島歌謠季舞台劇撼人心 潘孟安驚呼要搬上演藝廳

2019-10-26 18:49

紅豆的自然界殺手薊馬現身 農改場籲農友及早消滅

2019-10-26 16:09

萬巒豬腳不只美食誘人 潘孟安：形塑產業鏈產值可倍增

2019-10-26 15:39

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54

高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17

南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

台東太麻里海域白帶魚季 嘗鮮正是時候

2019-10-26 10:42

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

智慧未來校園資訊教育園遊會在駁二 打怪體感AI樣樣來

2019-10-26 09:17

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

木瓜防災預警系統 專家就在你身邊

2019-10-26 00:03

永安濕地保育 規畫15公頃緩衝區

2019-10-25 23:56

永安濕地水位降 黑琵差很多

2019-10-25 23:52

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

上任第一天被撒冥紙 國民黨金門黨部主委揮拳挨告

2019-10-25 23:40

路燈全面換裝LED 高市府：省3億元

2019-10-25 23:16

雄女愛河路跑 2千「小斑馬」奔騰

2019-10-25 23:12

高雄競速嘉年華 超跑遊街吸睛

2019-10-25 23:05

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

古寧頭戰役70周年 高市頒感謝狀給南高屏10參戰英雄

2019-10-25 20:55

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

拉阿魯哇族為何分居桃源、那瑪夏 遷徙路線大公開

2019-10-25 19:16

芒硝汙染杉林區內寮溪 環保局開罰

2019-10-25 19:16

恆春破天荒「索票」看劇 半島歌謠祭首日座無虛席

2019-10-25 18:35

影／排灣古調結合西班牙曲 驚艷卡列拉斯

2019-10-25 17:56

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

專家在身邊！智慧化監控木瓜園 即時通知防減災

2019-10-25 19:13

「黑琵」現危機！高雄鳥會指永安濕地不缺水 缺維管

2019-10-25 15:59
看更多

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格

2019-10-25 21:08

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

秋日美景 林內鄉九芎落羽松提早紅了

2019-10-25 23:26

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

影／基隆色彩屋有家「圖們」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

三芝首屆茭白筍評鑑 54位筍農爭奪佳績

2019-10-25 22:32

新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

南鐵照顧住宅 連續壁漏水、電梯故障

2019-10-25 23:41

桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴

2019-10-25 22:17

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

學童立下目標、挑戰自我！嘉縣小鐵人競賽激烈

2019-10-25 21:40

「火車回來了」 花蓮林榮舊車站新亮點

2019-10-25 23:40

影／池上秋收稻穗藝術節登場 陳建年：好想唱給稻田聽

2019-10-26 15:36

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

海洋事務研討會金大登場 盼協助兩岸海域保育

2019-10-25 20:44

高美濕地木棧道檢修提早完成 今天起全線開放

2019-10-26 12:34

國道一號汐止增南向匝道 最快明年動工

2019-10-25 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top