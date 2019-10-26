金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣烈嶼鄉的年度盛事「芋頭季」今天熱鬧登場，吸引3千多位民眾到場參與，連前國安會秘書長金溥聰也慕名到場體驗挖芋樂趣，與民眾一起開心體驗當「一日農友」；現場另一焦點，是「芋頭王」亮相，6.01公斤的超大芋頭，比1個新生兒重量還重，吸引不少民眾爭相搶拍！

烈嶼鄉的芋頭「香、鬆、綿」，聞名兩岸，鄉公所每年辦理的「芋頭季」，都廣受好評，今天由金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議長洪允典、烈嶼鄉長洪若姍等人共同主持開幕，宣布活動正式開始。

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活動中的亮點是年度「芋頭王」的選拔，由農友洪文尊以6.01公斤奪得「芋頭王」封號，「芋二爺」則是洪莊清漢，約有4公斤、「芋三少」洪志華則有3.13公斤，3人種的芋頭足足是一般芋頭的3、4倍大，且不單比重量，還比賣相，每顆大芋頭在現場展示，立刻引起民眾驚呼連連。

重頭戲是開放民眾體驗挖芋頭的樂趣，除了本地鄉親，旅居外地的僑胞與旅台鄉親與大批遊客也渡海而來，排隊體驗挖芋樂趣；活動中的亮點是前國安會秘書長金溥聰與前主播、台北市議員鍾沛君，兩人原本是為公益活動而來，聽到有芋頭季活動，專程到場參加。

金溥聰說，烈嶼的小芋頭最好吃了，雖然小小的看來不起眼，但不管是清蒸或是煮粥，口感真的是「香、鬆、綿、入口即化」，這次也會採購一些會去送給朋友。

洪若珊表示，「芋頭」是烈嶼鄉最著名的特產，有別於以往挖芋頭免費，今年改採收費200元、贈送200元消費券組合，共吸引超過1200位民眾到場體驗，盼帶動烈嶼地區的觀光產業。

今天活動還有「彩繪芋頭」、「風箏繪畫DIY」、「打陀螺」、「滾鐵圈」等親子活動，以及「神奇魔術秀」、「滑稽小丑秀」、「民俗扯鈴」等表演。現場還展出戰車、甲車、炮車及天頻車等現役武器，為活動增添軍事元素和亮點。