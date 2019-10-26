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半島歌謠季舞台劇撼人心 潘孟安驚呼要搬上演藝廳

2019-10-26 18:49聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前世和今生，專業的台南人劇團和斜槓青年創作體，帶領過半的在地傳藝師、小學生素人演員，將阿公阿嬤的常民生活和民謠精髓搬上舞台，500多個座位座無虛席，演罷抱以熱烈掌聲；全程觀賞的屏東縣長潘孟安大為感動，力邀至演藝廳或文化中心演出，讓更多人看見民謠的美。

昨、今連續兩晚的「半島風聲　相放伴」舞台劇表演，主辦單位除首度挑戰「索票」看表演，演出時對觀眾要求的規格也比照國家劇院級，約1.5小時的演出時間，禁帶食物和寵物進場，手機調靜音、禁止走動和拍照，等到演員謝幕時才能拍；主辦單位說，有民眾會抱怨為何要這麼嚴，但說明這是對演員的最基本尊重後，大家多能接受，從昨晚首場的氛圍觀察，呈現的是場高水準演出。

舞台劇的劇本是導演朱怡文與音樂設計林謙信、演員周韋廷等年輕人，他們花了半年時間下鄉探訪，真實記錄民謠傳藝師從小到大的點滴生活故事，討論後編寫而成；朱怡文說，執導這齣舞台劇是大挑戰，地理範圍包括恆春、滿州，還有阿公與阿嬤的故事，以月琴帶出文化歷史脈絡，並以三代同台來呈現，用音樂、戲劇讓現在與過去的自己對話，全程以台語演出，並唱民謠、講四句聯和吟詩作對，呈現民謠文化內涵的精髓。

舞台劇中有歡樂的說說唱唱、有嫁娶女兒的離別時刻唱起哀怨「牛母伴」，在地觀眾感動劇團把恆春半島的生活和常民文化巧妙放進劇中，包括年輕時北上工作生活的心境、打招呼的習慣用詞和講話方式等橋段，彷彿看到自己的人生，年輕一輩表示看戲時想起過世的阿公阿嬤，也從頭認識和理解民謠和這塊土地的關係。

這次的演員過半是素人演員，包括王洋月、吳登榮、宋芳文、林秋月、李謝綿卿、陳英、張三妹、黃卻銀與潘洪錫汾等9名民謠傳藝師，他們驚訝這群年輕人的功力，竟可以用不同的民謠曲調和小故事串起他們的一生，其實不會緊張，因為就是在演過去和現在的自己。

屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前...
屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前世和今生，500多個座位座無虛席，專業的台南人劇團和斜槓青年創作體，帶領過半的在地傳藝師、小學生素人演員，將阿公阿嬤的常民生活和民謠精髓搬上舞台。圖／屏東縣文化處提供
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屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前...
屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前世和今生，500多個座位座無虛席，專業的台南人劇團和斜槓青年創作體，帶領過半的在地傳藝師、小學生素人演員，將阿公阿嬤的常民生活和民謠精髓搬上舞台。圖／屏東縣文化處提供
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屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前...
屏東半島歌謠祭今年首度以舞台劇方式，透過民謠串唱和詼諧的戲劇呈現恆春半島民謠的前世和今生，500多個座位座無虛席；全程觀賞的屏東縣長潘孟安（前排中）大為感動，謝幕後開心合影，力邀至演藝廳或文化中心演出。圖／屏東縣文化處提供
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恆春屏東縣

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