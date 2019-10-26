影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒
2019-10-26 18:29
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
「2019高雄國際直線競速SDR嘉年華」今天在高雄世運大道開幕，最大亮點「極速火箭車」由日本引進，首次來台灣與民眾相見。這場火箭車疾駛秀，從出發到終點1000英尺，過程不到4秒，在震耳欲隆聲中只見火箭車絕塵而去。
這輛「TF火箭車」長7點62公尺，尾翼高度超過2公尺，重1000公斤，擁有1萬2000匹馬力，使用特殊燃料，極速在每小時530至540公里。主辦單位表示，因是後輪驅動，尾翼可增加5000公斤的下壓力量，增強抓地力。駕駛需承受5G的重力加速度，非常人所能忍受，必須經過嚴格的訓練。
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台灣賽車國際交流協會理事長張偉德表示，這是台灣首次封街式直線競速賽，布局比照國際規格。他強調，「賽車是一種教育，不是飆車！」
高雄市副市長葉匡時表示，直線競速賽在國外行之有年，在配套措施完善的前提下，高雄希望能帶動台灣賽車產業鏈。
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