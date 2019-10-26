親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

3大惡習讓執拗的他罹腸癌 棋聖：遠離癌症，以我為戒

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市虱目魚文化節今天登場，沿襲傳統以「大船入港」活動揭幕，一艘艘漁船魚貫進港，並施放煙火慶祝豐收，副市長李四川化身挑魚郎，以扁擔挑起兩簍鮮魚象徵滿載，更邀請全國各地好友，都來彌陀區吃虱目魚。

虱目魚文化節邁入第21年，是彌陀區年度盛事，今明兩天的活動精彩豐富，每年此刻虱目魚爭鮮上市，花20元就能拍賣會買到肥美鮮魚，買氣強強滾。

延續傳統，虱目魚文化節由「大船入港」活動打頭陣，嘉賓以扁擔挑起虱目魚進場，歡慶豐收。在地立委邱志偉，連續八年都出席挑魚，副市長李四川則是頭一遭，不過出身屏東小琉球的他對漁業不陌生，扛起扁擔駕輕就熟。

彌陀漁港擁有高雄第一座海岸光廊，晨昏各有不同風情，2010年獲選為十大魅力「情定今生」漁港。而當地深水養殖的虱目魚，質量均優、價格親民，被稱為「虱目魚故鄉」。

高雄市政府海洋局今年攜手彌陀區公所及彌陀區漁會，規畫豐富活動，包括星光雲集的虱目魚之夜、口碑載道的文化列車導覽及皮影戲演出，今年更推出青農漁業體驗，帶民眾走訪青農養殖場，認識年輕世代創業理念。

現場還有「虱目魚丸湯」免費大放送，並有職人教大家「啾魚丸」、田媽媽好味料理秀、虱目魚特賣會及多項DIY活動; 周邊設有虱想起品牌故事主題館，遊客也可搭「高雄輪」客船來體驗「環港觀光」，一覽彌陀漁港的海上風光，體驗價每人50元，還可獲一張20元虱目魚特惠卷！

到彌陀除可採買虱目魚，也能到漯底山探訪惡地形及神秘的軍事遺址，虱目魚文化節活動明日還有一天。

高雄虱目魚文化節沿襲傳統以「大船入港」活動揭幕，副市長李四川帶頭挑魚，象徵歡慶豐...
高雄虱目魚文化節沿襲傳統以「大船入港」活動揭幕，副市長李四川帶頭挑魚，象徵歡慶豐收。記者王昭月／翻攝
分享
高雄虱目魚文化節登場，沿襲傳統以「大船入港」活動揭幕，副市長李四川帶頭挑魚，象徵...
高雄虱目魚文化節登場，沿襲傳統以「大船入港」活動揭幕，副市長李四川帶頭挑魚，象徵歡慶豐收。記者王昭月／翻攝
分享

青農李四川

相關新聞

紅豆的自然界殺手薊馬現身 農改場籲農友及早消滅

2019-10-26 16:09

萬巒豬腳不只美食誘人 潘孟安：形塑產業鏈產值可倍增

2019-10-26 15:39

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54

高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17

南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top