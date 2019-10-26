高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎
2019-10-26 16:50
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
高雄市虱目魚文化節今天登場，沿襲傳統以「大船入港」活動揭幕，一艘艘漁船魚貫進港，並施放煙火慶祝豐收，副市長李四川化身挑魚郎，以扁擔挑起兩簍鮮魚象徵滿載，更邀請全國各地好友，都來彌陀區吃虱目魚。
虱目魚文化節邁入第21年，是彌陀區年度盛事，今明兩天的活動精彩豐富，每年此刻虱目魚爭鮮上市，花20元就能拍賣會買到肥美鮮魚，買氣強強滾。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
延續傳統，虱目魚文化節由「大船入港」活動打頭陣，嘉賓以扁擔挑起虱目魚進場，歡慶豐收。在地立委邱志偉，連續八年都出席挑魚，副市長李四川則是頭一遭，不過出身屏東小琉球的他對漁業不陌生，扛起扁擔駕輕就熟。
彌陀漁港擁有高雄第一座海岸光廊，晨昏各有不同風情，2010年獲選為十大魅力「情定今生」漁港。而當地深水養殖的虱目魚，質量均優、價格親民，被稱為「虱目魚故鄉」。
高雄市政府海洋局今年攜手彌陀區公所及彌陀區漁會，規畫豐富活動，包括星光雲集的虱目魚之夜、口碑載道的文化列車導覽及皮影戲演出，今年更推出青農漁業體驗，帶民眾走訪青農養殖場，認識年輕世代創業理念。
現場還有「虱目魚丸湯」免費大放送，並有職人教大家「啾魚丸」、田媽媽好味料理秀、虱目魚特賣會及多項DIY活動; 周邊設有虱想起品牌故事主題館，遊客也可搭「高雄輪」客船來體驗「環港觀光」，一覽彌陀漁港的海上風光，體驗價每人50元，還可獲一張20元虱目魚特惠卷！
到彌陀除可採買虱目魚，也能到漯底山探訪惡地形及神秘的軍事遺址，虱目魚文化節活動明日還有一天。
留言