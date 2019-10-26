紅豆的自然界殺手薊馬現身 農改場籲農友及早消滅

2019-10-26 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣是國內紅豆重要產區，最近接近開花期，因秋風漸起氣候乾爽，有利薊馬繁殖生長，部分農友發現出現蟲害；高雄區農業改良埸提醒，一旦發現薊馬，應立即選用賜諾特、畢芬寧或佈飛松等藥劑防治，以遏止蟲害蔓延，避免影響豆莢品質與產量。

高雄農改場長戴順發說，危害紅豆的薊馬種類有南黃薊馬、豆花薊馬及台灣花薊馬等，這類害蟲體型微小，群集於新梢，並在未展開新葉及花器上吸食汁液，在新梢上造成褐色斑點或落葉，花器被危害常導致皺縮乾枯，使豆莢變小或畸形捲曲無法成莢；此類害蟲在乾燥季節易大量發生，嚴重影響紅豆的品質與產量，務必在發生初期立即防範，避免密度大量攀升後難以壓制。

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他籲請農友應隨時注意田區中薊馬的族群動態，若能在蟲口密度較低時就注意防範，則可降低果莢受害率；在紅豆園區周遭懸掛黃色黏紙除可誘殺薊馬成蟲外，可隨時監測其族群密度，或以手掌輕拍新稍使蟲體掉落在掌心，也可檢視薊馬發生量。