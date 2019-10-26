南台首座腦麻飛揚天使庇護莊園 屏東動土

2019-10-26 16:06 中央社 屏東26日電



腦性麻痺孩子未來的安置，一直是父母擔憂的問題，由磐石社會福利事業基金會在屏東縣里港鄉土庫村興建「飛揚天使庇護莊園」今天舉行動土。

「飛揚天使庇護莊園」面積約3000坪，預計民國111年竣工，以腦性麻痺、身心障礙者「就醫、就學、就業、就養」為發展理念，平衡社福資源並發揮最大效益。包括屏東縣副縣長吳麗雪、屏東縣社會處長劉美淑、立委邱議瑩出席今天動土典禮。

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吳麗雪說，「飛揚天使庇護莊園」是許多家庭迫切且急需的一個地方，也感謝磐石基金會看到這群孩子以及他們的需求。基金會在募款的路途上一直都非常辛苦，大家一步一腳印走到今天。未來這條路還有漫長還需要大家共來努力。

財團法人磐石社會福利事業基金會董事長王岡鳳表示，自103年起開始規劃籌募「庇護莊園」，以「建造安全節能居住環境、營造家庭氛圍照護模式、提供全人服務在地老化、提倡社區共榮友善環境」為核心理念，構築整體建築，打造一處健全專業的身障機構。

這個築家計畫提供96床全日型住宿服務，及臨時、短期、長期照顧服務；同時解決96戶身障家庭的照顧問題。飛揚天使庇護莊園將是台灣首座以腦麻者照護出發點的地方，在這裡充滿溫馨、有機的生活品質，並能滿足多元需求，讓父母年邁無法照顧時，腦麻孩子能在莊園中生活及學習、過著人性化和社區化的生活品質。

王岡鳳表示，腦麻兒隨年齡增長，許多家長將寶貝們送至住宿型機構，但目前社福團體的住宿型機構均偏重於安養服務，對於行動不便、智商無礙的腦麻兒，仍採取封閉式管理。他們缺乏一處可依自己興趣擇取參與、學習生活自理與自食己力的平台。如今第一座腦麻庇護莊園將於屏東縣落成，未來期許庇護莊園擴建分院成為全台腦麻家庭最強後盾。

磐石基金會成立於103年，目的事業為公益勸募籌建全人照顧中心。近來積極拓展協助偏遠地區(高雄、屏東)腦麻兒，並在各區進行家庭訪視。同時也秉持為人父、人母堅若「磐石」之心，實現有愛無礙的社會。