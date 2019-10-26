萬巒豬腳不只美食誘人 潘孟安：形塑產業鏈產值可倍增

2019-10-26 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣萬巒鄉是以農業為主的小鄉鎮，卻有個聞名全台的萬巒豬腳；鄉公所為推廣在地特色，今、明兩天舉辦「屏東萬巒豬腳農產文化節」，以園遊會、農產嘉年華市集和表演，吸引數千遊客造訪，縣長潘孟安也前往共襄盛舉，希望藉由活動將萬巒鄉的豬腳美食、名勝景點和農特產品，將文化、觀光和產業鏈連結做整體性推廣，萬巒鄉尤其是慢活社區小旅行好去處，可讓產值倍增。

萬巒鄉公所說，萬巒豬腳之所以成為台灣知名的小吃，主要在於它的特殊滷製過程，獨特配方、佐料，有別於其他地方產製的豬腳，吃起來不油膩，皮、肉、筋，韌性中帶點酥的感覺，十分爽口，加上香醇的特製沾料，讓人印象深刻；前總統蔣經國1981年曾至萬巒舊市場視察，在海鴻飯店品嘗豬腳，讚不絕口，為萬巒豬腳打響知名度，並形成豬腳街，有趣的是，萬巒不產豬。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

縣長潘孟安表示，萬巒豬腳農產文化節除了一連兩天可以刺激在地消費，帶動地方遊憩觀光，未來的效益更可以延續整年，當遊客來到現場吃到豬腳、粄條甚至是可可等美食後，未來還可以透過網路下單，創造更高的產值，邀請民眾一起來感受視覺與味覺交融的萬巒魅力。

他說，萬巒鄉鄰近185縣道生態旅遊帶上，周邊有萬金聖母聖殿、五溝水聚落、萬巒豬腳街、萬巒吊橋及吾拉魯滋部落等知名景點，可串連附近多元豐富觀光亮點；搭配並整合在地觀光產業、人文、景觀等資源，希望未來能創造更多就業機會，刺激更多青年返鄉投入地方創生，促進地方經濟活絡，讓產值倍增。