親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

湊百萬供女兒偷渡英國卻殞命 越南父慟：早知不讓她去

警2度警車載女又被加碼爆料 遭記2小過處分

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

國民黨提名的高雄市第4選區立委參選人徐慶煌今成立競選總部，同選區市議員邱于軒前來站台，替他也替總統參選人韓國瑜拉票，邱說，韓有時候話說得快一點，像他那天講「TNND」，我就衝到 市長室去罵人。但韓是性情中人，就是很真，希望鄉親選總統還是能給韓一個機會。

高雄市長韓國瑜口快，引發不少爭議，但同黨高雄市議員邱于軒今替選區候選徐慶煌輔選時，也不忘替正在參選總統的韓國瑜拉票，她說，「市長雖然有時候話說得快一點，但這個人很真」。「像那一天他講TNND（他奶奶的諧音）， 我就第一個跑到市長室罵人」。

她問韓市長，「你怎麼可以這麼說」，韓回覆，「我說什麼，他奶奶嗎」，邱對韓說，「不行，不行」。

邱說，其實韓市長是性情中人，他從高雄在地出發，知道高雄的問題在哪裡，現在高雄市負債3000億，中央在建設上也都卡韓，韓市長如果沒能當上總統，高雄市真的無法翻身，因此她請鄉親總統要給韓一個機會。

高雄市議員邱于軒（前排左三）為參選立委的徐慶煌站台時提到韓國瑜市長，自曝因為韓口...
高雄市議員邱于軒（前排左三）為參選立委的徐慶煌站台時提到韓國瑜市長，自曝因為韓口快，曾衝到市長室「罵」人。記者王昭月／攝影
分享

韓國瑜高雄市國民黨2020選舉2020選舉高雄市立委

相關新聞

紅豆的自然界殺手薊馬現身 農改場籲農友及早消滅

2019-10-26 16:09

萬巒豬腳不只美食誘人 潘孟安：形塑產業鏈產值可倍增

2019-10-26 15:39

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54

高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17

南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

台東太麻里海域白帶魚季 嘗鮮正是時候

2019-10-26 10:42

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

智慧未來校園資訊教育園遊會在駁二 打怪體感AI樣樣來

2019-10-26 09:17

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

木瓜防災預警系統 專家就在你身邊

2019-10-26 00:03

永安濕地保育 規畫15公頃緩衝區

2019-10-25 23:56

永安濕地水位降 黑琵差很多

2019-10-25 23:52

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

上任第一天被撒冥紙 國民黨金門黨部主委揮拳挨告

2019-10-25 23:40

路燈全面換裝LED 高市府：省3億元

2019-10-25 23:16

雄女愛河路跑 2千「小斑馬」奔騰

2019-10-25 23:12

高雄競速嘉年華 超跑遊街吸睛

2019-10-25 23:05

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

古寧頭戰役70周年 高市頒感謝狀給南高屏10參戰英雄

2019-10-25 20:55

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

拉阿魯哇族為何分居桃源、那瑪夏 遷徙路線大公開

2019-10-25 19:16

芒硝汙染杉林區內寮溪 環保局開罰

2019-10-25 19:16

恆春破天荒「索票」看劇 半島歌謠祭首日座無虛席

2019-10-25 18:35

影／排灣古調結合西班牙曲 驚艷卡列拉斯

2019-10-25 17:56

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

高雄茂林三大祭儀之一 萬山勇士祭26日登場

2019-10-25 12:42

高雄後驛商圈 打造全新網美打卡景點

2019-10-25 11:26

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

專家在身邊！智慧化監控木瓜園 即時通知防減災

2019-10-25 19:13

「黑琵」現危機！高雄鳥會指永安濕地不缺水 缺維管

2019-10-25 15:59

國民黨員至金門縣黨部撒冥紙抗議 新主委揮拳打人

2019-10-25 12:02

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39
看更多

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

塞車有解！國1汐止增設南向匝道 最快2020動工

2019-10-25 17:31

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

影／陳吉仲養殖漁業發紅包 提4年100億等補助案

2019-10-25 17:04

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

北港萬有紙廠巨塔傾倒 拆除工程遭開罰立即停工

2019-10-25 17:37

桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格

2019-10-25 21:08

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

影／基隆色彩屋有家「圖們」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

三芝首屆茭白筍評鑑 54位筍農爭奪佳績

2019-10-25 22:32

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

秋日美景 林內鄉九芎落羽松提早紅了

2019-10-25 23:26

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴

2019-10-25 22:17

學童立下目標、挑戰自我！嘉縣小鐵人競賽激烈

2019-10-25 21:40

新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21

以演算法規劃送貨路徑 漫漫物流要「快」還要「準」

2019-10-25 17:36

「火車回來了」 花蓮林榮舊車站新亮點

2019-10-25 23:40

海洋事務研討會金大登場 盼協助兩岸海域保育

2019-10-25 20:44

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

國道一號汐止增南向匝道 最快明年動工

2019-10-25 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top