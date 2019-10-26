韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？
2019-10-26 15:32
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
國民黨提名的高雄市第4選區立委參選人徐慶煌今成立競選總部，同選區市議員邱于軒前來站台，替他也替總統參選人韓國瑜拉票，邱說，韓有時候話說得快一點，像他那天講「TNND」，我就衝到 市長室去罵人。但韓是性情中人，就是很真，希望鄉親選總統還是能給韓一個機會。
高雄市長韓國瑜口快，引發不少爭議，但同黨高雄市議員邱于軒今替選區候選徐慶煌輔選時，也不忘替正在參選總統的韓國瑜拉票，她說，「市長雖然有時候話說得快一點，但這個人很真」。「像那一天他講TNND（他奶奶的諧音）， 我就第一個跑到市長室罵人」。
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她問韓市長，「你怎麼可以這麼說」，韓回覆，「我說什麼，他奶奶嗎」，邱對韓說，「不行，不行」。
邱說，其實韓市長是性情中人，他從高雄在地出發，知道高雄的問題在哪裡，現在高雄市負債3000億，中央在建設上也都卡韓，韓市長如果沒能當上總統，高雄市真的無法翻身，因此她請鄉親總統要給韓一個機會。
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