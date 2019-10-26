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陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49聯合報 記者游明煌／即時報導

總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕千秋及平安宴活動，陳菊透露一段十多年前的祕辛，她說，14年前她到高雄參選高雄市長時，「阻礙很多，困難很大」，經人介紹，特別北上到基隆天顯宮參拜，獲伍顯大帝指點迷津，最後才一一克服困難，順利當選，以1千多票險勝。

陳菊說，她在14年前競選高雄市長時，阻礙很多，困難很大，她記得現任中山大學校長鄭英耀向她說，曾有一個很有智慧的長者告訴他，叫她要來基隆天顯宮參拜，她17年前就來基隆參拜過，她向天顯宮眾神佛說出自己回去高雄參選市長，面臨到怎樣的困難，希望所有伍顯大帝指點迷津，讓她可以有機會替高雄市民服務，有機會為台灣承擔，最後真的是神威顯赫，在參選過程中，她解決了很多困難，並順利當選。

陳菊表示，第一次選上高雄市長贏1114票；第二次參選，對方兩位候選人，加起來，她還贏對方12萬票，第三次參選，贏54萬3300票，都是眾神佛伍顯靈官大帝，疼惜她這位「台灣的女兒」。

陳菊拜託大家總統支持蔡英文，立委選蔡適應。她並稱讚基隆市長林右昌政績非常好，有「少年氣魄」的市長，感謝市民讓他再度連任，市政有很大的進步和政績。

林右昌則說，剛上任時基隆吊車尾，他上任5年來基隆進步很多，已從後段班到前段班，歡迎大家到基隆來走走，印象一定與以前不一樣。他並表示，以後等城際轉運站完工後，搭火車來基隆，從火車站出來會認不得路，不知道怎麼走，因為基隆完全改變了，恭祝伍顯大帝聖誕千秋，信眾健康平安。

總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕...
總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕千秋及平安宴活動。記者游明煌／攝影
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總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕...
總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕千秋及平安宴活動。記者游明煌／攝影
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總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕...
總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕千秋及平安宴活動。記者游明煌／攝影
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總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕千秋及平安宴活動。記者游明煌／攝影
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基隆陳菊高雄市

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