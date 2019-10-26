陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



總統府秘書長陳菊今天中午由市長林右昌陪同，到基隆和平島參加天顯宮伍顯靈官大帝聖誕千秋及平安宴活動，陳菊透露一段十多年前的祕辛，她說，14年前她到高雄參選高雄市長時，「阻礙很多，困難很大」，經人介紹，特別北上到基隆天顯宮參拜，獲伍顯大帝指點迷津，最後才一一克服困難，順利當選，以1千多票險勝。

陳菊說，她在14年前競選高雄市長時，阻礙很多，困難很大，她記得現任中山大學校長鄭英耀向她說，曾有一個很有智慧的長者告訴他，叫她要來基隆天顯宮參拜，她17年前就來基隆參拜過，她向天顯宮眾神佛說出自己回去高雄參選市長，面臨到怎樣的困難，希望所有伍顯大帝指點迷津，讓她可以有機會替高雄市民服務，有機會為台灣承擔，最後真的是神威顯赫，在參選過程中，她解決了很多困難，並順利當選。

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陳菊表示，第一次選上高雄市長贏1114票；第二次參選，對方兩位候選人，加起來，她還贏對方12萬票，第三次參選，贏54萬3300票，都是眾神佛伍顯靈官大帝，疼惜她這位「台灣的女兒」。

陳菊拜託大家總統支持蔡英文，立委選蔡適應。她並稱讚基隆市長林右昌政績非常好，有「少年氣魄」的市長，感謝市民讓他再度連任，市政有很大的進步和政績。