親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市環保局昨查獲杉林區何姓男子在高屏溪上游杉林區的內寮溪，清洗裝有魚飼料、集魚粉、螢光劑、芒硝等物質的桶子，導致溪水變綠。由於高屏溪每天供應百萬高雄人的飲用水，台水公司擔心原水汙染，緊急派員巡查，所幸相關檢測數據均顯示供水正常，籲請民眾放心。

何姓男子在列為「水汙染管制區」的杉林內寮溪清洗桶子造成溪水染綠，被環保局查獲，恐面臨「水汙染防治法」最高罰的300萬罰鍰，但市民憂心的是，飲用水質是否因此遭致汙染，台水公司第七區管理處緊急派員了解，所幸未發現原水或水質有異常現象。

台水公司第七區管理處表示，內寮溪位於高屏溪上游，距離攔河堰取水口30公里以上，目前高雄給水廠水質監測顯示數據都正常，值班人員也加強監測高屏溪原水水質，如有狀況即啟動緊急應變，目前高屏溪攔河堰供水都正常。

高屏溪上游的杉林區內寮渓昨疑遭汙染，環保局揪出何姓男子準備開罰，台水公司緊急巡查...
高屏溪上游的杉林區內寮渓昨疑遭汙染，環保局揪出何姓男子準備開罰，台水公司緊急巡查，所幸水質無異常。圖／高雄市環保局提供
分享

高屏溪水質高雄市

相關新聞

南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17

台東太麻里海域白帶魚季 嘗鮮正是時候

2019-10-26 10:42

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

智慧未來校園資訊教育園遊會在駁二 打怪體感AI樣樣來

2019-10-26 09:17

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

木瓜防災預警系統 專家就在你身邊

2019-10-26 00:03

永安濕地保育 規畫15公頃緩衝區

2019-10-25 23:56

永安濕地水位降 黑琵差很多

2019-10-25 23:52

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

上任第一天被撒冥紙 國民黨金門黨部主委揮拳挨告

2019-10-25 23:40

路燈全面換裝LED 高市府：省3億元

2019-10-25 23:16

雄女愛河路跑 2千「小斑馬」奔騰

2019-10-25 23:12

高雄競速嘉年華 超跑遊街吸睛

2019-10-25 23:05

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

古寧頭戰役70周年 高市頒感謝狀給南高屏10參戰英雄

2019-10-25 20:55

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

拉阿魯哇族為何分居桃源、那瑪夏 遷徙路線大公開

2019-10-25 19:16

芒硝汙染杉林區內寮溪 環保局開罰

2019-10-25 19:16

恆春破天荒「索票」看劇 半島歌謠祭首日座無虛席

2019-10-25 18:35

影／排灣古調結合西班牙曲 驚艷卡列拉斯

2019-10-25 17:56

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

高雄茂林三大祭儀之一 萬山勇士祭26日登場

2019-10-25 12:42

高雄後驛商圈 打造全新網美打卡景點

2019-10-25 11:26

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

高雄維新陸橋10月26日拆除 汽機車怎麼走？

2019-10-25 09:39

讓世界看見馬祖 連江縣入圍全球21大智慧城市

2019-10-25 09:34

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

專家在身邊！智慧化監控木瓜園 即時通知防減災

2019-10-25 19:13

「黑琵」現危機！高雄鳥會指永安濕地不缺水 缺維管

2019-10-25 15:59

國民黨員至金門縣黨部撒冥紙抗議 新主委揮拳打人

2019-10-25 12:02

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39
看更多

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

徹夜大排長龍竟為骨灰塔！台南麻豆生命紀念館超搶手

2019-10-25 13:59

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

六甲斷層出現6.6級強震？麻豆地震防救災演練逼真

2019-10-25 15:21

義一路重鋪完成 林右昌：我趴在馬路上看還滿驕傲的

2019-10-25 14:26

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

駕駛人注意！ 北市周末活動多 交管措施看這邊

2019-10-25 16:23

秋日最美風景 雲林落羽松秘境提早紅了

2019-10-25 13:40

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

塞車有解！國1汐止增設南向匝道 最快2020動工

2019-10-25 17:31

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

影／陳吉仲養殖漁業發紅包 提4年100億等補助案

2019-10-25 17:04

北港萬有紙廠巨塔傾倒 拆除工程遭開罰立即停工

2019-10-25 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top