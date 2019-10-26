高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市勞工局表示，市府為落實用人唯才，建立所屬機關學校進用約聘僱人員統一甄選機制，今年度第2次委託勞工局訓練就業中心就行政類約聘僱職缺辦理甄選，經勞工局統計轄內各機關用人需求，此次有高雄市政府地政局等11個機關學校，釋出17個職缺。

高雄市政府教育局為辦理本市學生輔導諮商業務，釋出薪資4萬2896元的約聘輔導員職缺。社會局為辦理社區照顧關懷據點、社會工作資訊業務規劃及國民年金福利等業務，共釋出5個約僱職缺。行政暨國際處也提供1身心障礙約僱書記保障職缺。勞工局鼓勵有心至公部門為民服務的朋友，要把握此次機會踴躍參加公開甄選。

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這次公開招考即日起至10月31日受理報名，以郵戳為憑，預定11月23日在福誠高中聯合甄選，以口試為主，各類口試委員採秘密遴聘候用，並於甄選當日公開抽籤組成。另為杜絕任何疑慮空間，所有類別應考成績，都在甄選當日計算完成並公告錄取名單，以達考試的公平與公正。

勞工局提醒報考人務必詳閱簡章規定，在寄發報名表前請謹慎檢查各項應填欄位、應繳表件及親筆簽名有無缺漏，並特別留意「高雄政府各機關學校現職人員不得報考現職機關職缺」，也就是報名至應考前不得為報考機關之現職人員、報名僅能「擇一職缺報名，千萬不要重複報考」及「報名表及各項應備文件要檢附齊全，未齊者為資格不符，不另行通知補件」等規定，否則將無法參加甄選。