南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



「藍皮火車」是台灣目前唯一沒有冷氣的火車，也是台灣現存最古老的火車，目前在屏東枋寮至台東一天往返一班次，站站都停，沿途飽覽南迴線山海美景，是作家筆下的「忘憂火車」；屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車廂，以行動書櫃布置，邀請作家在列車上分享精彩的文學，同時感受懷舊時代的鐵道回憶。

這班平快車每天上午10時55分從枋寮出發，沿途停靠加祿、內獅、枋山、枋野（號誌站）、大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂及台東等站，下午1時21分抵達台東站，全程約2.5小時，單程全票104元，下午4時從台東返回，由於車身為藍色，車頭偶為橘色或藍色，因此被鐵道迷稱為「藍皮火車」；鐵路電氣化明年將完工，藍皮火車一直有保留呼聲，台鐵評估這條路線極具觀光潛力，未來計畫修復車廂，讓它繼續行駛。

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縣府文化處說，5班列車於11月8日首發，由作家巴代及古庭維述說大武山的神秘傳說打頭陣，接著詩人許含光及導演馬翊航襯著車外風景，討論浪漫的詩詞創作；作家詹宏志及鍾永豐則在光影交錯的火車裡探究小說中曾經出現的列車謀殺案；導演蕭菊貞及藍祖蔚在移動的山海影像裡跟大家說場固定的劇場，最後一場請郭漢辰及傅怡禎2位屏東縣籍作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。

山楂果影像製作李宗勳導演也為活動拍攝宣傳短片「南國火車」，以屏東縣籍作家傅怡禎的詩作「南國車站-屏東小站巡禮」為文本，詩句經由移動的車廂漫延至所到的每個小站，呼應了「漫讀」的主題；影片中藍皮火車經過一站站專屬屏東的風和日麗，開往未知的旅途，就如同翻開一本書，進入一個個未知的燦爛世界。