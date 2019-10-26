親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

南迴「藍皮火車」忘憂之旅 南國漫讀節化身書櫃列車

2019-10-26 12:12聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

「藍皮火車」是台灣目前唯一沒有冷氣的火車，也是台灣現存最古老的火車，目前在屏東枋寮至台東一天往返一班次，站站都停，沿途飽覽南迴線山海美景，是作家筆下的「忘憂火車」；屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車廂，以行動書櫃布置，邀請作家在列車上分享精彩的文學，同時感受懷舊時代的鐵道回憶。

這班平快車每天上午10時55分從枋寮出發，沿途停靠加祿、內獅、枋山、枋野（號誌站）、大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂及台東等站，下午1時21分抵達台東站，全程約2.5小時，單程全票104元，下午4時從台東返回，由於車身為藍色，車頭偶為橘色或藍色，因此被鐵道迷稱為「藍皮火車」；鐵路電氣化明年將完工，藍皮火車一直有保留呼聲，台鐵評估這條路線極具觀光潛力，未來計畫修復車廂，讓它繼續行駛。

縣府文化處說，5班列車於11月8日首發，由作家巴代及古庭維述說大武山的神秘傳說打頭陣，接著詩人許含光及導演馬翊航襯著車外風景，討論浪漫的詩詞創作；作家詹宏志及鍾永豐則在光影交錯的火車裡探究小說中曾經出現的列車謀殺案；導演蕭菊貞及藍祖蔚在移動的山海影像裡跟大家說場固定的劇場，最後一場請郭漢辰及傅怡禎2位屏東縣籍作家帶路，領略屏東各個小站的故事及歷史。

山楂果影像製作李宗勳導演也為活動拍攝宣傳短片「南國火車」，以屏東縣籍作家傅怡禎的詩作「南國車站-屏東小站巡禮」為文本，詩句經由移動的車廂漫延至所到的每個小站，呼應了「漫讀」的主題；影片中藍皮火車經過一站站專屬屏東的風和日麗，開往未知的旅途，就如同翻開一本書，進入一個個未知的燦爛世界。

縣府文化處說，5場火車活動各自精彩，帶領乘坐者駛進南國的山海與人文世界，邀請大家在「咣當咣當」的列車聲中捧起書本，觀賞山巒層疊的在地歷史、凝望海浪滔滔的遼闊世界、聆聽風中呢喃的多元之聲，透過閱讀，走進南國的人文與山海。可上「2019南國漫讀節」粉專查詢，宣傳短片連結https://youtu.be/BW7NxO76ljs。

屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書...
屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書櫃佈置，邀請作家在列車上分享精彩的文學，同時感受懷舊時代的鐵道回憶。圖／縣文化處提供
分享
屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書...
屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書櫃佈置，邀請作家在列車上分享精彩的文學，同時感受懷舊時代的鐵道回憶。圖／縣文化處提供
分享
屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書...
屏東首屆「南國漫讀節」11月8日至11日特別使用5班藍皮火車的部分車箱，以行動書櫃佈置，邀請作家在列車上分享精彩的文學，同時感受懷舊時代的鐵道回憶。圖／枋寮車站提供
分享

屏東縣列車台東

相關新聞

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

高屏溪上游遭汙染！台水公司緊急查察所幸水質正常

2019-10-26 12:54

高市府各機關學校約聘僱人員公開甄選 釋出17職缺

2019-10-26 12:17

台東太麻里海域白帶魚季 嘗鮮正是時候

2019-10-26 10:42

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

智慧未來校園資訊教育園遊會在駁二 打怪體感AI樣樣來

2019-10-26 09:17

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

木瓜防災預警系統 專家就在你身邊

2019-10-26 00:03

永安濕地保育 規畫15公頃緩衝區

2019-10-25 23:56

永安濕地水位降 黑琵差很多

2019-10-25 23:52

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

上任第一天被撒冥紙 國民黨金門黨部主委揮拳挨告

2019-10-25 23:40

路燈全面換裝LED 高市府：省3億元

2019-10-25 23:16

雄女愛河路跑 2千「小斑馬」奔騰

2019-10-25 23:12

高雄競速嘉年華 超跑遊街吸睛

2019-10-25 23:05

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

古寧頭戰役70周年 高市頒感謝狀給南高屏10參戰英雄

2019-10-25 20:55

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

拉阿魯哇族為何分居桃源、那瑪夏 遷徙路線大公開

2019-10-25 19:16

芒硝汙染杉林區內寮溪 環保局開罰

2019-10-25 19:16

恆春破天荒「索票」看劇 半島歌謠祭首日座無虛席

2019-10-25 18:35

影／排灣古調結合西班牙曲 驚艷卡列拉斯

2019-10-25 17:56

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

高雄茂林三大祭儀之一 萬山勇士祭26日登場

2019-10-25 12:42

高雄後驛商圈 打造全新網美打卡景點

2019-10-25 11:26

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

高雄維新陸橋10月26日拆除 汽機車怎麼走？

2019-10-25 09:39

讓世界看見馬祖 連江縣入圍全球21大智慧城市

2019-10-25 09:34

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

專家在身邊！智慧化監控木瓜園 即時通知防減災

2019-10-25 19:13

「黑琵」現危機！高雄鳥會指永安濕地不缺水 缺維管

2019-10-25 15:59

國民黨員至金門縣黨部撒冥紙抗議 新主委揮拳打人

2019-10-25 12:02

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39
看更多

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

徹夜大排長龍竟為骨灰塔！台南麻豆生命紀念館超搶手

2019-10-25 13:59

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

六甲斷層出現6.6級強震？麻豆地震防救災演練逼真

2019-10-25 15:21

義一路重鋪完成 林右昌：我趴在馬路上看還滿驕傲的

2019-10-25 14:26

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

駕駛人注意！ 北市周末活動多 交管措施看這邊

2019-10-25 16:23

秋日最美風景 雲林落羽松秘境提早紅了

2019-10-25 13:40

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

塞車有解！國1汐止增設南向匝道 最快2020動工

2019-10-25 17:31

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25

影／陳吉仲養殖漁業發紅包 提4年100億等補助案

2019-10-25 17:04

北港萬有紙廠巨塔傾倒 拆除工程遭開罰立即停工

2019-10-25 17:37

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格

2019-10-25 21:08

雜物占人行道亂象 柯文哲：公權力要介入

2019-10-25 13:56

台灣光復節竹市藍營向蔣公致敬 盼重返執政繁榮經濟

2019-10-25 15:53

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

議員揭貓狗絕育補助涉詐領 侯友宜：查清楚，該辦就辦

2019-10-25 15:49

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

預計年底通車 新北環狀線今完成初勘

2019-10-25 14:26

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

影／基隆色彩屋有家「圖們」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

花壇排水二期工程不做了？立委黃秀芳邀水利署長闢謠

2019-10-25 14:21

一球入魂！黃敏惠甲子園球場為中華隊叩關奧運加油

2019-10-25 14:40

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

台中、名古屋簽觀光友好城市協定 成彼此最佳觀光推手

2019-10-25 14:33

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

三芝首屆茭白筍評鑑 54位筍農爭奪佳績

2019-10-25 22:32

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴

2019-10-25 22:17

以演算法規劃送貨路徑 漫漫物流要「快」還要「準」

2019-10-25 17:36

學童立下目標、挑戰自我！嘉縣小鐵人競賽激烈

2019-10-25 21:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top