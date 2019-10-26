高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



鐵路地下化後，高雄市政府陸續拆阻礙交通的陸橋。今天起高雄人揮別鳳山維新陸橋，這座橋是今年最一項陸橋拆除工程，原訂今年4月底拆，因管線遷移延遲一度引起地方人士抗議，養工處還召開說明會向附近居民解釋，在遲了近半年，今天終於拆除，預計一周後拆除陸橋完畢後部分通車，力拚年底全面通車。

高雄市養工處原定4月29日拆除維新陸橋，卻因橋下鐵道、曹公圳、自來水管、箱涵交雜，施工難度高，又適逢雨汛期，不可預期變數多，工期要花3個月，暫緩拆除。

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當時廠商已張貼公告，又再喊卡，鳳山區北門里、鎮北里、忠義里等里長群起，帶領數百名里民抗議市府失信，早知雨汛期是5月至11月，為何不早點施工，政策反覆未定，還高喊「市長韓國瑜別忙著選總統，正視拆橋問題」。

高市暫緩拆除維新陸橋，引發地方不滿質疑跳票，一度拉布條高喊「抗議」，要市長韓國瑜「別忙著選總統，要如期拆橋」；養工處當時承諾如期施工、最晚11月拆橋，力拚今年底通車。

高雄市工務局長吳明昌說，當時確實自來水管、箱涵遷移較困難，最近水管遷建完成，就著手拆除陸橋，一周後先讓影響較大的博愛路通車，整體工程預計年底通車，把交通阻礙減到最低。

鐵路地下化，高雄市政府陸續拆市區的陸橋，先後拆青海、自立，、大順等陸橋，今天起拆除維新陸橋，施工期間用路人必須改走澄清路、青年路、中正路及埤北路，北往南可改道走建國路一段，南往北可改道走光復路或光遠路，公車路線（23、橘10、橘16）也改道行駛。