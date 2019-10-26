台東太麻里海域白帶魚季 嘗鮮正是時候
2019-10-26 10:42
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣太麻里鄉三和定置漁場進入白帶魚產季，定置漁場近日大量捕撈肥碩的白帶魚，吸引不少老饕搶購。漁民李榮豐表示，想要吃到新鮮的白帶魚，手腳要快，不然漁獲一上岸就搶購光了。
「近日捕捉魚種多，白帶魚最大宗。」三和定置漁場漁民李榮豐說，這幾天出海白帶魚不時大出現象，且捕獲身形適中，往往都是一整籃裝滿上岸，這時節的白帶魚油質多、肉質鮮美，煎炸煮湯都好吃。
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台東太麻里定置漁場是南迴地區唯一活跳跳的魚市，每天早上和下午上岸，由於魚貨都是新鮮現撈，成為海鮮饕客必去搶鮮之處。
漁場人員表示，每年10月開始是白帶魚產季，小尾1公斤220元，中尾280元，量多時1袋3公斤也才500元，可說相當划算，喜歡吃白帶魚的民眾，不妨來一趟太麻里三和魚場買鮮魚。
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