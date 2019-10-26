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半島歌謠祭首度舞台劇登場 屏府盼進兩廳院

2019-10-26 13:12中央社 屏東縣26日電

2019半島歌謠祭昨晚在恆春西門廣場登場，恆春民謠首度編成舞台劇，由在地民謠傳藝師與學童演出，並首次以羅馬劇場方式打造觀眾席，民謠唱出新高度，屏東縣政府盼未來能進兩廳院演出。

半島歌謠祭昨晚索票觀賞，很快的票被索光，縣府文化處表示，今晚將進行最後一場索票演出。

半島歌謠祭從22日至27日在恆春鎮西門廣場、猴洞山連續舉辦6天，包含「民謠大賽」、「半島劇場」、「世界音樂」和「老調新聲」4大主題，活動以「阿嬤叫你回來聽歌」為主要訴求，讓阿嬤變明星。

今年活動首次推出環境舞台劇「半島風聲 相放伴」在昨晚演出，是一齣由恆春半島阿公阿嬤人生改編的故事，同時邀請數位傳藝師與恆春的中小學生一起站上舞台彈唱和演出，說說唱唱再現月琴精神的世代傳承。

參與演出的阿公阿嬤們既緊張又興奮，對於能夠以舞台劇方式呈現恆春半島的民謠與生活非常開心，搭建2層樓高的佈景，有文具店、雜貨店和青草茶小店舖等的仿造老街，因為與自己的人生經歷相似，阿嬤笑稱「越演越有成就感」。

舞台劇表演，由金曲獎歌手桑布伊開唱，悠遠的嗓音陶醉全場，緊接著由台南人劇團連同斜槓青年創作體與傳藝師、學童出場演出，恆春民謠唱出新高度，獲得在場滿席觀眾如雷掌聲。

在場觀賞的縣長潘孟安在舞台劇中看到自己許多童年的回憶，他表示，這些阿公阿嬤傳藝師雖不是專業演員，卻能勇敢演出自己的故事，獲得全場鄉親的歡呼與感動，證明了越在地越國際。

潘孟安說，恆春民謠在老中青代代傳唱下，保存傳統特色之外，也力求跨界創新，並轉型為國際化的藝術節慶，讓在地歌謠與世界接軌，讓這個傳唱百年的半島歌謠文化可以開枝散葉，打造音樂屏東品牌。

屏東縣政府文化處表示，今、明兩天的表演有大支、神棍樂團和嚴詠能等知名歌手，分別與在地傳藝師和孩童們合作，改編及共創恆春半島的民謠；還有滿州民謠協會演出「悠悠古調牛母伴」和「寶川平貴愛在滿州」兩齣戲，結合戲劇和傳統滿州民謠等經典曲目。

文化處邀請喜愛民謠和音樂表演的朋友們共同參與這獨一無二的文化盛宴，並表示將努力讓半島舞台劇登上兩廳院演出。

恆春屏東縣政府兩廳院

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