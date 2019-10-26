四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



日治時代被譽為台灣四大名湯的之一的屏東縣車城四重溪溫泉，縣府近年導入日式風格重建溫泉公園，營造溫泉鄉氛圍，去年配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海，成為爆紅的新景點；為迎接2019四重溪溫泉季，縣府今年以紅色和楓葉為元素，訂11月8日晚上6時點燈開幕；試燈照最近在網路瘋傳，重現讓人感動的美麗夜景，民眾驚喜直呼「夢幻浪漫指數破表」。

縣府觀光傳播暨國際事務處說，四重溪溫泉季前年起即以美麗夜景營造浪漫日式溫泉鄉氛圍，受到好評，去年配合台灣燈會在屏東，整座溫泉公園打造成大片紫色薰衣草燈海，唯美又浪漫的美照成為網路熱烈討論的話題，美麗夜景讓人流連忘返，也成為恆春半島熱門打卡新景點；今年以紅色和楓葉為元素，入夜後，紅燈暈染整座公園，浪漫楓葉點綴其中，讓人彷彿置身日本。

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觀光傳播暨國際事務處說，工作人員最近不定期點燈測試做修改，歡迎民眾提前來感受氛圍、當網美，11月8晚上6時溫泉季開幕正式點燈，持續至2月9日，公園內6間賣店將同步展售在地農特產、文創商品和提供餐飲服務；今年溫泉季延續接駁車服務，另在車城鄉或溫泉區（旅宿或餐廳），單筆消費滿額1000元或住宿一晚，就送蔥寶毛巾，並結合恆春半島多個生態旅遊社區，豐富國境之南的遊程。