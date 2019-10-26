智慧未來校園資訊教育園遊會在駁二 打怪體感AI樣樣來

2019-10-26 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市教育局今天在駁二蓬萊B3倉庫，舉辦「第四屆2019智慧未來校園資訊教育園遊會」，現場有近百個智慧資訊互動攤位、全國學生視訊遠距競賽打怪，全國教育人員分享資訊教育交流與實務經驗，歡迎民眾參觀。

活動由跨縣市「教育競賽」揭起序幕，宜蘭縣黎明國小、新竹市載熙國小、台南市麻豆國小與高雄市八卦國小組成的選手，共同參與線上即時「PaGamO競賽」。接下來是「E-game打寇島競賽」，除了高雄市、台南市選手參與競賽外，還有透過視訊遠距參賽新竹市、宜蘭縣的選手，總計有120名選手參與。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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高雄市教育局副局長陳佩汝表示，前瞻資訊科技融入教育是不變的趨勢，尤其在AI日益蓬勃發展，教育局配合教育部前瞻數位建設計畫，協助學校進行網路布建，建置校園資訊基礎環境與設備，於高雄市國中小已導入Web:Bit程式套件1萬1000套與1020台AI機器人。目前正陸續建置7600間國中小整合控制器互動教室，將整合雲端學習應用，發展教師專業增能。

活動以「教育競賽」、「互動闖關」、「前瞻科技展示」、「資訊教育推動成果分享」、「縣市資訊教育推動成果分享」及「靜態電子成果展」等主軸呈現，藉由資訊科技的創新技術，強調前瞻資訊科技在教育上的創新教學及成功應用的實踐經驗。由高雄市學校教師們所組成的空拍服務隊多年來所拍攝的精華影片，也在活動現場亮眼播出，藉由分享從空拍角度看環境，傳遞下一代更深層的省思，以珍惜了解這塊土地的珍貴。

鼓山高中在科技領域課程，將撰寫程式列為學生必學項目，鼓勵學生投入科技領域程式開發，包括現場展示的智慧家庭，全部都是學生經由學習設計出的程式，能輕易完家中所有科技物品的控制，包括啟動客廳所有電器、定時廚房烹調、桌上檯燈人員辨識等，讓人體會AI智慧帶給人類的便利。

文山高中運用科智慧製造「魚菜共生」系統，全部交由AI來管理，學生再也不用擔心魚沒有食物，蔬菜也不再需要添加肥料；學生說，文山高中的「魚菜共生」科技智慧系統，大幅增加魚、蔬菜生成與收成，減少遇到電氣故障，以及管道堵塞可能導致完全喪失水生生物發生的機率。10月26日「體感展示」，也有多家廠商現場分享如何藉由體感融入課程教學。