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20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄、屏東接轄處居住一群來自大陸滇緬的異域孤軍與後代，半世紀以來，豌豆涼粉、米線、傣味香腸與包料魚等美味菜餚結合早年逃難經驗成為當地特色。高市府農業局助居民整理出版《珍嚐精功滇緬味》，書中20道佳餚做法大公開，也讓美食中蘊含的故事流傳下去。

大陸山河變色後，一群反共滇緬民兵滯留泰北一帶，民國50年，國民政府啟動「國雷專案」將這群異域孤軍撤離來台，分別安置在南投清境、高雄美濃與屏東里港等地。來台定居後，滇緬四村（信國、精忠、定遠、成功）住民愛用香料與野菜烹飪，以雲南口味為基底的逃難菜成為當地飲食特色，多家小餐館生意興隆。

今年美濃精功社區獲得水土保持局「農村再生計畫」補助，社區發展協會幹部馬有福等人號召居民紀錄家鄉菜，住民將家鄉菜做法一一公開，包含臭菜煎蛋、雲南大薄片、包料魚、豆食餅、酸筍等20道菜餚，其中幾道還有其他變化，總計約30道。

豌豆涼粉是很受歡迎的雲南菜，因工序繁複，信國社區著名小吃店列為假日販售的限定版美食，由楊群英負責示範製作。她說，豌豆粉一定要趁鮮吃否則會變硬，可以凝固後切成麵條當主食另加佐料，也可曬乾做成豌豆餅炸來吃，「小時候吃的豌豆粉是黃色，後來台灣吃到的都是綠色」，後來才知道成色不同源起於豌豆原料是否曬乾。

馬有福說，酸菜（芥菜）在大陸雲南與東南亞很普遍，料理方式非常多元，通常放在陶甕中發酵三個月後開封食用，可以製作成酸菜炸馬鈴薯，也可以拌炒絞肉、豆腐皮、芭蕉花或雞蛋。

《珍嚐精功滇緬味》書中介紹的佳餚之一，運用特殊香料醃製而成的豬肉。圖／高市農業局...
《珍嚐精功滇緬味》書中介紹的佳餚之一，運用特殊香料醃製而成的豬肉。圖／高市農業局提供
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高市美濃精功社區發展協會出版《珍嚐精功滇緬味》，此書既是食譜也是美食故事書，書中...
高市美濃精功社區發展協會出版《珍嚐精功滇緬味》，此書既是食譜也是美食故事書，書中描述滇緬後代對於家鄉味的諸多回憶。圖／高市農業局提供
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包料魚，高市精功社區出版的《珍嚐精功滇緬味》書籍中介紹菜色，在魚腹內放置各項香料...
包料魚，高市精功社區出版的《珍嚐精功滇緬味》書籍中介紹菜色，在魚腹內放置各項香料後下鍋煎煮。圖／高市農業局提供
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高市美濃精功社區發展協會出版《珍嚐精功滇緬味》，馬有福（右）擔任召集人，號召擅長...
高市美濃精功社區發展協會出版《珍嚐精功滇緬味》，馬有福（右）擔任召集人，號召擅長烹飪的住民示範各式菜色。記者徐白櫻／攝影
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傣味香料香腸（右）與豌豆涼粉（左），這兩道菜是高市精功社區出版《珍嚐精功滇緬味》...
傣味香料香腸（右）與豌豆涼粉（左），這兩道菜是高市精功社區出版《珍嚐精功滇緬味》書中介紹的菜色，內容詳述相關作法。圖／高市農業局提供
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《珍嚐精功滇緬味》書中介紹的佳餚之一，滇緬口味的酸菜炒肉。圖／高市農業局提供
《珍嚐精功滇緬味》書中介紹的佳餚之一，滇緬口味的酸菜炒肉。圖／高市農業局提供
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屏東美濃

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