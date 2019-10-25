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高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市政府推展高雄精緻果品外銷通路，並拉攬大上海地區民眾到高雄觀光旅遊，設計「高雄首選」水果意象形象廣告以及高雄一日農夫體驗影片，在上海「太平洋森活天地」地下商城強力打廣告，顏色鮮明的蓮霧、金鑽鳳梨與翠綠蜜棗照片，吸引來往民眾目光，高雄著名大樹斜張橋與大樹鳳梨田也都以巨幅影片播放。

上海五角場商城位在中國上海復旦大學等知名學校聚集的楊浦區，其中上海地鐵規模最大的地下街商城「太平洋森活天地」，聚集時尚品牌、美食餐點、音樂表演，商城人氣滿滿。

努力策畫與推展高雄農業的最大推手是農業局長吳芳銘，以「好甜三姊妹」，來形容高雄市目前銷售中國市場最大宗的三種水果：蓮霧、鳳梨及蜜棗。

許多上海民眾路過時都表示對高雄水果印象深刻，也有人品嘗過蓮霧和鳳梨，直說好吃，希望有機會能到高雄玩。

上海居姓市民說，一直想去台灣，也喜歡吃水果，在上海有買過台灣蓮霧與鳳梨，覺得非常好吃！

台商「太平洋森活天地」董事范志凌是高雄人，他說，從小在高雄長大，去年看見高雄市長韓國瑜翻轉高雄，想盡自己之力，為家鄉高雄的觀光、傳統產業與農特產找出路，以實際行動來挺高雄、挺庶民。

農業局長吳芳銘說，今年以來高雄農產外銷已經出貨金額5億9727萬元，外銷出貨量達1萬3016公噸。創下近年新高，也達成翻倍的年成長。台灣農產品最大的消費市場是中國大陸，農業局希望透過，在上海都會區的商場，以高雄城市品牌形象廣告，來為年底即將到來的蜜棗產期與明年度的金鑽鳳梨，為高雄市的農民爭取開拓更大的通路。

吳芳銘同時感謝台商范志凌的支持、力挺，透由這次合作，也看到旅居大陸的台商，是前進大陸市場非常好的助力與支持力量。

顏色鮮明的蓮霧、金鑽鳳梨與翠綠蜜棗照片，吸引來往民眾目光，高雄著名大樹斜張橋與大...
顏色鮮明的蓮霧、金鑽鳳梨與翠綠蜜棗照片，吸引來往民眾目光，高雄著名大樹斜張橋與大樹鳳梨田也都以巨幅影片播放。圖／高雄市農業局提供
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高雄市政府推展高雄精緻果品外銷通路，在上海「太平洋森活天地」地下商城強力打廣告。...
高雄市政府推展高雄精緻果品外銷通路，在上海「太平洋森活天地」地下商城強力打廣告。圖／高雄市農業局提供
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