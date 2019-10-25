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高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

遠雄企業在高雄推新地標，今天晚上在高雄舉辦遠雄THE ONE點燈儀式，在地上68樓，樓高268公尺的建築體展演燈光秀，高雄夜空增添熱鬧氛圍 。

遠雄邀建築師李祖原、燈光設計總監袁宗南及近200名購屋主參與點燈儀式。活動一開場就氣勢十足，結合聲光效果佳的海洋光鼓秀與燈光煙火，創造如跨年倒數的氛圍。

投射於遠雄THE ONE建築體上的燈光秀主題也與高雄息息相關，帶入海的意象，如海龜、海豚、鯨魚等；更表演出重要節慶的中秋、國慶、元宵等，不僅呈現科技感視覺效果。

全棟使用8萬多組燈具，在立面展演燈光使用3200多組LED燈具，每個燈具安裝至建築體前，都須經過防水、效果、安全性每個環節的審查與把關，才能安裝至建築體。

考慮港灣的地理條件，在每組燈具上塗上氟碳塗料，氟碳塗層具有極佳耐候性，耐日光紫外線，耐鹽霧及海洋大氣腐蝕。從18到58每一樓層都需逐層測試才會向上安裝。花三年時間，才將41層樓、420個陽台、3200組燈具，完成組裝、測試，今晚首演，讓人驚艷。

目前在國內極少住宅大樓立面可以直接做出影像，甚至編輯節目。袁宗南說，遠雄 THE ONE的燈光設計主題有夜色光影流動，希望將建築之美的表現在天際尺度、城市尺度、人行尺度的三種不同層次豐富。

未來規畫在平日的7點至10點，整點有10到15分鐘動態表演，假日、節慶時燈光也會搭配主題展演。

遠雄 THE ONE宣稱是全球第 26 高、亞洲第 6、台灣最高的住宅兼飯店， 1到16樓將作為星級飯店，17到58樓是住宅大樓。59樓到63樓俱樂部，有高空泳池、空中跑道、上海宴會廳等。預計明年完工。

總戶數有242戶，每戶規畫116到366坪，每坪開價50到70萬元，總價6千萬元以上，已銷售134戶，其中75%來自高雄區域企業主，20%來自台灣各地，5%來自海外。

遠雄企業在高雄推新地標，今天晚上在高雄舉辦遠雄THE ONE點燈儀式，在地上 6...
遠雄企業在高雄推新地標，今天晚上在高雄舉辦遠雄THE ONE點燈儀式，在地上 68 樓，樓高268公尺的建築體展演燈光秀，高雄夜空增添熱鬧氛圍 。記者謝梅芬／攝影
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