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金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

勞動部金門就業中心今年首次針對幼兒園及國小中低年級小朋友舉辦「職場童樂會」，吸引...
勞動部金門就業中心今年首次針對幼兒園及國小中低年級小朋友舉辦「職場童樂會」，吸引近百位親子到場參與，氣氛溫馨。記者蔡家蓁／攝影
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勞動部金門就業中心今年首次針對幼兒園及國小中低年級小朋友舉辦「職場童樂會」，活動結合「消防局」、「警察局」等進行職場角色扮演及體驗，以及「文化局」巡迴圖書車說故事活動，現場吸引近百名小朋友及家長熱烈參與，而小小機長、空姐走秀更是超吸睛，博得滿堂彩。

為推廣「終身職涯」觀念，使職涯向下扎根，金門就業服務中心今天舉行「職場童樂會」，活動一開始即安排「小小職人走秀」，由可愛寶貝們挑選心目中最想從事的職業進行變裝走秀，小小職人在台上自信展現自己的裝扮、擺POSE，台下的家長則是開心的猛按快門，現場閃光燈閃個不停。

活動中，還有地區著名的「芋頭島故事團」演出「動物王國選宰相」，讓小朋友透過故事演出來認識自己特質、瞭解職業需要的能力，團隊合作的重要性，建立正確的工作態度，提升未來職場競爭力。

現場的另一角落，則由金門就業中心就服員耐心指導小朋友進行心理測驗及角色扮演牌卡互動，讓小朋友認識各行各業，鼓勵小朋友從小立定志向，為職涯發展提早做準備。

勞動部金門就業中心主任黃雨舜表示，就業中心不僅扮演就業媒合的紅娘，更擔任職涯發展向下扎根的推手，從幼兒園、小學、中學、高中職到大專校院與社會青年等各個階段，從認識自己、探索抉擇、職涯聚焦到採取行動等四個歷程，推動「職涯扎根計畫」，協助探索職涯，及早思考自我職涯規劃。

地區著名的「芋頭島故事團」演出「動物王國選宰相」，博得小朋友熱情的掌聲回應。記者...
地區著名的「芋頭島故事團」演出「動物王國選宰相」，博得小朋友熱情的掌聲回應。記者蔡家蓁／攝影
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金門就業中心就服員耐心指導小朋友進行心理測驗及角色扮演牌卡互動，讓小朋友認識各行...
金門就業中心就服員耐心指導小朋友進行心理測驗及角色扮演牌卡互動，讓小朋友認識各行各業，鼓勵小朋友從小立定志向，為職涯發展提早做準備。記者蔡家蓁／攝影
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金門職場幼兒園勞動部

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