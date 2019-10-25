古寧頭戰役70周年 高市頒感謝狀給南高屏10參戰英雄
2019-10-25 20:55
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
紀念古寧頭戰役70周年，高雄市政府今天傍晚在衛武迷迷村舉辦紀念音樂會，透過古寧頭戰役的照片、檔案回顧影片等緬懷先烈的犧牲精神。副市長李四川代表頒發感謝狀，給台南、高雄、屏東當年的參戰英雄們。
李四川首先請與會者以最熱烈的掌聲，感謝、紀念參戰英雄們的付出，因為和平來之不易，是用心血及生命換來的，因此心存感激。他表示，因為70年前的犧牲，才有今天的台灣，所以再一次的感謝，向所有先烈表達緬懷之意，並且一一致贈參戰英雄感謝狀，感念英雄們保家衛國的奉獻。
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紀念音樂會由立志中學太鼓隊開場，海軍陸戰隊樂儀隊操槍演出，接著安排小提琴家演奏，高雄市星光合唱團表演組曲。主辦單播放古寧頭戰役回顧影片，透過不同形式的展演緬懷參戰官兵的英勇事蹟與精神理念。
兵役處指出，今年適逢古寧頭戰役70周年，特別邀請高雄、台南、屏東三地參與古寧頭戰役的官兵與會，頭髮灰白的參戰英雄包括：吳國和、李兆龍、易尚斌、易耀南、溫芳伯、修源毓、黎錫鈞、劉復文、曾繁標、楊衍佑。替代役男透過獻花，向參戰英雄致意並傳承保家衛國精神。最後大家一起在台灣地圖上貼上愛心，象徵心手相連護台灣。
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